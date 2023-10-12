На Урале сотруднику администрации сломали нос из-за неотправленного письма

На Урале работник администрации одного из районов сломал нос коллеге из-за того, что мужчина не отправил письмо вовремя. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Накануне инцидента чиновник из администрации Сургутского района не смог отправить важное письмо, поэтому сделать это попросили его 26-летнего коллегу.

По версии правоохранителей, мужчина не выполнил обещание, поэтому на следующий день между работниками администрации завязалась драка. В результате 26-летний сотрудник получил перелом носа. Помимо этого, медики диагностировали ушибы.

После драки пострадавший обратился в правоохранительные органы. Подозреваемый признал вину.

Ранее в Новосибирске сломавший спину мужчина провел сутки в колодце.