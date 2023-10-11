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В мэрии российского города объяснили сезоном простуд ошибки в ответе гражданам

Мэрия Архангельска допустила шесть ошибок, отвечая на обращение россиянина

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Телеграм-канал «Подъём»

Житель Архангельска, отправивший запрос в департамент градостроительства, получил ответ от администрации города, в котором насчитал шесть ошибок. Фотографию ответа опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Чиновники неправильно написали слова «администрация» («админситрации»), «рассмотрев» («рассморев»), «Федеральным» («Федерадьным»), «дома» («жома») и другие.

В пресс-службе мэрии в беседе с каналом объяснили невнимательность сезоном простуд. Представитель администрации отметил, что перед отправкой ответ обычно проходит пять-шесть фильтров, но из-за высокой заболеваемости сотрудников количество фильтров вынужденно сократили.

«Сейчас фильтр сократился чуть ли не втрое в связи с заболеваемостью ОРВИ. Людей нет, люди болеют, поэтому вот так совпало», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

Также власти сказали, что «все оргвыводы будут сделаны», и добавили, что уже провели разъяснительную работу с ответственным сотрудником.

Ранее в Краснодаре дети сбежали из класса учительницы, пишущей с ошибками.

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