Стало известно о погибших гражданах США при атаке ХАМАС на Израиль

По меньшей мере три гражданина США погибли в результате палестинской атаки на Израиль, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на внутренний документ американского правительства.

»Госдепартамент знает о трех гражданах США, убитых на границах Газы, а также американцах, местонахождение которых неизвестно», — цитирует телеканал меморандум.

Позже представитель Совета национальной безопасности США подтвердил РИА Новости гибель нескольких американцев, но не назвал точное число.

«Мы можем подтвердить гибель нескольких граждан США… Мы продолжаем следить за ситуацией и остаемся в контакте с нашими израильскими партнерами, особенно местными властями», — сказал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

До этого сообщалось, что число погибших в результате нападения ХАМАС превысило 700 человек, более 100 человек были похищены.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.