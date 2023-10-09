Стала известна одна из главных ошибок израильской разведки

Одной из главных ошибок израильской разведки, которая не смогла предсказать атаку ХАМАС, стало увлечение искусственным интеллектом. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

«Фатальной ошибкой Израиля было открытое хвастовство ролью ИИ в операции «Страж стен» (операция в секторе Газа в 2021 году. — «Газета.Ru»)», — написал Риттер.

Он уточнил, что ХАМАС, скорее всего, смог взять под контроль поток информации, собираемый Израилем. По мнению эксперта, израильское подразделение радиоэлектронной разведки потратило миллиарды долларов на сбор самых разнообразных разведданных в секторе Газа. Риттер напомнил, что каждый квадратный метр Газы снимается «каждые десять минут».

Этот объем разведданных обрабатывал искусственный интеллект. Израиль успешно использовал ИИ против ХАМАС, которому удалось сохранить прежний уровень коммуникаций, благодаря тщательно продуманному плану дезинформации.

По его словам, благодаря такому приему израильские алгоритмы искусственного интеллекта были уверены, что «ничего странного не происходит».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.