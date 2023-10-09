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Число погибших в результате нападения ХАМАС превысило 700 человек

The Times of Israel: число погибших при нападении ХАМАС превысило 700 человек

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Ronen Zvulun/Reuters

Число погибших в результате нападения ХАМАС превысило 700 человек, более 100 человек были похищены, пишет The Times of Israel.

Ранения получили более 2200 человек. Некоторые израильтяне эвакуированы из приграничных районов.

В воскресенье Израиль официально объявил о войне после атаки боевиков ХАМАС. На текущий момент известно о более 700 погибших, и, как ожидается, их число будет расти и дальше, а судьба более ста человек, похищенных и доставленных в сектор Газа, до сих пор неясна.

Израильские самолеты нанесли «интенсивные» авиаудары по целям в секторе Газа в воскресенье днем, вскоре после того, как офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявил, что кабинет безопасности проголосовал в субботу вечером за официальное объявление войны. Это означает, что Израиль может проводить «значительные военные действия».

Бои продолжались в воскресенье, по крайней мере в трех населенных пунктах вблизи границы с Газой, захваченной боевиками ХАМАС днем ​​ранее, пишет издание.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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Война в Израиле
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