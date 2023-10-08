Москвичей предупредили о резком повышении температуры

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что низкая температура сохранится в Москве с воскресенья до среды включительно, с четверга, 12 октября, ожидается резкое повышение, температура воздуха в столице будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в текущий момент наблюдается совершенно редкая погода. В воскресенье ожидается температура на 4 °C ниже нормы, которая сохранится до среды, после чего произойдет резкое повышение на 3-4 °C выше нормы.

Вильфанд подчеркнул, что в воскресенье Москва окажется в тыловой части циклона, поскольку он будет отходить на северо-восток, прогнозируется низкая температура.

До этого синоптик и климатолог Александр Шувалов рассказал, что во второй декаде октября в Московскую область придет вторая волна бабьего лета.

Теплая погода после похолодания продлится не более трех дней. С 12 октября температура воздуха снова понизится, днем в регионе до +10 градусов. Есть вероятность, что в конце месяца пройдет первый снег.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.