В Псковской области пару подозревают в нападении на полицию и соцопеку с топором

В Псковской области суд заключил под стражу россиян, напавших на полицейских и сотрудников социальной защиты. Об этом сообщает Следственный комитет в официальных соцсетях.

Инцидент произошел Пустошкинском районе региона. Соцзащита и полицейские приехали к мужчине и женщине для того, чтобы проверить условия содержания ребенка, так как им поступила жалоба.

Во время визита, по данным правоохранителей, местные жители напали на правоохранителей с вилами, топором и ножом. В результате одного из полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отношении обоих возбудили уголовное дело. О сроках ареста не сообщается. Ребенок подозреваемых передан в соцучреждение.

Ранее в Саратове ребенка изъяли из квартиры без еды и кровати.