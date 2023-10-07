Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге произошла массовая потасовка около ТРЦ в центре города

В Екатеринбурге пьяные мужчины устроили массовую драку из-за девушки

close
100%
Depositphotos

В Екатеринбурге произошла массовая драка пьяных мужчин. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра «Гринвич». В потасовке принимали участие три человека. Сначала конфликт произошел между тремя мужчинами, но позже к ним присоединился крупный местный житель.

«В какой-то момент гигант перевозбудился, объявил, что сейчас надругается над оппонентом, и начал стягивать с него штаны», — сообщается в публикации.

По данным журналистов, мужчину остановила его спутница, но позже потасовка возобновилась.

В результате дерущихся мужчин удалось разнять. В полиции сообщили, что не получали обращений, связанных с произошедшим.

Ранее на Украине депутат Рады Алексей Гончаренко пожаловался на порванные брюки после драки с коллегами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий