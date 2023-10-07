В Екатеринбурге произошла массовая потасовка около ТРЦ в центре города

В Екатеринбурге произошла массовая драка пьяных мужчин. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра «Гринвич». В потасовке принимали участие три человека. Сначала конфликт произошел между тремя мужчинами, но позже к ним присоединился крупный местный житель.

«В какой-то момент гигант перевозбудился, объявил, что сейчас надругается над оппонентом, и начал стягивать с него штаны», — сообщается в публикации.

По данным журналистов, мужчину остановила его спутница, но позже потасовка возобновилась.

В результате дерущихся мужчин удалось разнять. В полиции сообщили, что не получали обращений, связанных с произошедшим.

Ранее на Украине депутат Рады Алексей Гончаренко пожаловался на порванные брюки после драки с коллегами.