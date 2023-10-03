Дизайнер создала мороженое из переработанного пластика

Дизайнер из Англии рассказала, что первой в мире создала мороженое с использованием переработанного пластика, пишет Oddity Central. По словам женщины, по вкусу оно должно быть похоже на пломбир.

Как рассказала Элеонора Ортолани, создать такое мороженое она решила после того, как задумалась над тем, существует ли способ сделать микропластик съедобным, чтобы не перерабатывать его по несколько раз.

Дизайнер связалась с Джоанной Сэдлер — ученой-диетологом — которая помогла ей синтезировать синтетический ванилин из пластика с помощью ряда химических опытов. Полученное вещество Элеонора добавила в мороженое в качестве усилителя вкуса.

Однако Ортолани пока не попробовала на вкус свое творение. Ученые не разрешили ей дегустацию, пока продукт не пройдет все испытание и не будет признан безопасным.

«Если я скажу вам, что в этом мороженом есть ингредиент из пластиковых отходов, оно вызовет у вас отвращение. Но как только вы поймете, что почти все — это части одной и той же экосистемы, тогда проект обретет смысл», — уверена она.

Ранее в ресторане в Израиле показали, как подают гостям шоколадное мороженое в унитазе.