Американский журналист сравнил Москву с Нью-Йорком и Лондоном

Американский журналист Джексон Хинкл рассказал на своем YouTube-канале о том, как посетил Россию.

В видеоролике он сравнил Москву с Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Лондоном. По мнению журналиста, российская столица красивее этих городов.

Хинкл отметил, что в Москве обслуживание, еда и инфраструктура на высшем уровне. Он также указал на то, что на улице нет бездомных и наркоманов, «которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите». Журналист также отметил чистоту на улицах города.

Говоря о Кремле, Красной площади, парке «Зарядье» и храме Василия Блаженного, журналист указал что в США нет ничего подобного.

До этого руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что с запуском МЦД-4 — четвертой линии Московских центральных диаметров — в столице появилось три новых городских вокзала — Поклонная, Кутузовская и Тестовская. По словам главы Дептранса, все они находятся на маршруте D4, на новой соединительной ветви между Калужским и Нижегородским направлениями и являются пересадочными на метро. Но у каждой из этих станций есть свои особенности.

Ранее Путин анонсировал период реноваций в Москве.