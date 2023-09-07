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Полицейский спас ребенка, которому оторвало палец на детской площадке в Томске

В Томске сотрудник полиции спас ребенка с травмой пальца

Сотрудник полиции в Томске помог годовалому мальчику, который получил травму на детской площадке. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сержант полиции на служебной машине патрулировал улицы Томска и заметил в зеркалах заднего вида бегущего к нему мужчину. Гражданин объяснил, что его сыну требуется срочная медицинская помощь — ребенку оторвало фалангу пальца на детской площадке во время прогулки.

Полицейский принял решение помочь семье добраться до больницы. Годовалого мальчика вместе с отцом он посадил в автомобиль и доставил их в медицинское учреждение.

Сейчас пострадавший мальчик уже выписан на амбулаторное лечение, благодаря неравнодушию стража порядка ребенку удалось спасти травмированный палец.

Ранее жителю Петербурга оторвало палец, когда он качал дочь на качелях.

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