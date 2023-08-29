Жители Крыма смогут пополнить баланс мобильного в «СберБанк Онлайн»

Сбер начал принимать оплату мобильных операторов «Волна» и WinMobile в Крыму через мобильное приложение или web-версию «СберБанк Онлайн», сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь все жители Крыма и Севастополя могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона прямо в приложении.

«Платежи в «СберБанк Онлайн» – одна из самых востребованных операций в приложении у наших клиентов по всей России наряду с переводами. Работая в Крыму, мы стремимся дать жителям полуострова полный доступ ко всему спектру услуг Сбера», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Он добавил, что Сбер будет планомерно расширять доступные для оплаты в приложении услуги и увеличивать количество партнеров – поставщиков услуг.