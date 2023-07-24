В Джанкое временно задерживаются два поезда из-за ЧП на складе

Поезда №92 Москва — Севастополь и №316 Адлер — Симферополь задерживаются и остановлены в Джанкое после ЧП на складе, заявила компания-перевозчик ГСЭ в официальном Telegram-канале.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников ВСУ. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

«Движение поездов «Таврия» — информация на 9:00. Следует с опозданием поезд №92 Москва – Севастополь и поезд №316 Адлер – Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой...» — уточнили в организации.

Причиной прекращения движения поездов стало ЧП в районе перегона Джанкой – Урожайная.

Поясняется, что другие поезда в Крым сейчас следуют по расписанию.

Обо всех изменениях организация оперативно оповестит в течение дня.

Также Аксенов распорядился эвакуировать поселки близ Джанкойского района.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.