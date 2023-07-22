На Украине обесточены пять областей

Минэнерго Украины сообщило, что пять регионов страны оказались частично обесточены.

По данным ведомства, в Днепропетровской, Одесской и Сумской областях это связано с техническими нарушениями — произошла авария во Львовской области Украины. Сообщается, что потребителей подключили к резервным линиям.

Также министерство сообщает о частичном отключении электричества в Харьковской и Черниговской областях в результате обстрела.

Как сообщает минэнерго Украины, там, где это позволяет ситуация в сфере безопасности, проводятся ремонтные работы.

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