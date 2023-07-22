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На Украине обесточены пять областей

Минэнерго: на Украине частично обесточены пять областей

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Минэнерго Украины сообщило, что пять регионов страны оказались частично обесточены.

По данным ведомства, в Днепропетровской, Одесской и Сумской областях это связано с техническими нарушениями — произошла авария во Львовской области Украины. Сообщается, что потребителей подключили к резервным линиям.

Также министерство сообщает о частичном отключении электричества в Харьковской и Черниговской областях в результате обстрела.

Как сообщает минэнерго Украины, там, где это позволяет ситуация в сфере безопасности, проводятся ремонтные работы.

Ранее глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о 271 попадании по энергообъектам страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее психиатр Казенных объяснила, к каким психическим расстройствам может привести стресс.

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