Мужчину, который тайно снял на видео десятки обнаженных женщин, приговорили к пожизненному

45-летнему Дариусу Брэдфорду из штата Техас, США, было назначено пожизненное заключение за съемку десятков обнаженных женщин и несовершеннолетней девушки. По информации Fox 4 News, преступник скрытно снимал женщин, устанавливая свой телефон в их ванных комнатах и направляя камеру под их юбки в публичных местах.

Расследование, которое привело к аресту Брэдфорда, началось после жалобы одной из его клиенток в августе 2022 года. Женщина сообщила, что позвала Брэдфорда, тогда работавшего техническим специалистом, в свою квартиру. Позже она обнаружила, что мужчина оставил свой телефон в ее ванной комнате, который записывал видео.

Когда полицейские прибыли в квартиру, данные с телефона Брэдфорда начали удаленно исчезать. Тем не менее им удалось найти видеозаписи, на которых видно, как он устанавливает свой телефон в ванной комнате для съемки пострадавшей. Кроме того, в его смартфоне было обнаружено 47 видеозаписей обнаженных женщин, снятых в местных магазинах и жилых комплексах. По данным полиции, одна из пострадавших была 15-летней дочерью бывшей подруги преступника.

Дариус Брэдфорд был арестован и обвинен в тайной съемке 23 женщин. Он признал свою вину и был приговорен к пожизненному заключению. Окружной прокурор отметил, что «преступник использовал свою должность, чтобы заманить женщин и нарушить их доверие через манипуляции».

15 лет назад его уже задерживали за тайную съемку женщины в универмаге. Тогда ему был назначен условный срок. Кроме того, ему было приказано пройти лечение для сексуальных преступников, но он отказался, и условный срок был заменен реальным заключением. После выхода на свободу Брэдфорд снова был задержан за съемку женщины в торговом центре, однако повторно его не привлекали к ответственности.

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