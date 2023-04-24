Появилось видео допроса россиянки, зарезавшей младенца в туалете поезда МЦК в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видео допроса россиянки, которая зарезала своего новорожденного сына в туалете поезда МЦК. Ролик появился в официальном Telegram-канале ведомства.

Напомним, тело младенца с множественными ранениями нашли утром 24 апреля на юго-востоке Москвы в санитарном узле пассажирского вагона. Позже правоохранители задержали мать ребенка и доставили ее на допрос в СК.

На камеру женщина рассказала, что 23 апреля во время поездки в «Ласточке» у нее неожиданно начались схватки. Россиянка ушла в туалет, родила там, а после убила ребенка и бросила его останки в мусорное ведро.

Сейчас в отношении женщины расследуется уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее сообщалось, что в Челябинске на трубах теплотрассы обнаружили новорожденного ребенка.