Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Объявленная мертвой 30 лет назад женщина нашлась в Пуэрто-Рико

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Американка, которая была официально объявлена ​​мертвой после исчезновения более 30 лет назад, найдена живой в Пуэрто-Рико, передает телеканал Sky News.

Патрисию Копта, которой сейчас 83 года, в последний раз видели в Питтсбурге, штат Пенсильвания, в 1992 году, когда следователи начали расследование ее исчезновения. Она была известна как «эксцентричная» уличная проповедница.

Страдающую слабоумием женщину нашли в доме престарелых в Пуэрто-Рико. Перед исчезновением американские врачи психиатрического учреждения поставили ей диагноз «мания величия» и сказали, что у нее есть признаки шизофрении. Полиция считает, что Копта бежала из страны, потому что была «обеспокоена тем, что ее поместят в лечебное учреждение».

Ранее останки байкера из Аргентины, пропавшего без вести, были найдены внутри акулы.

Диего Алехандро Барриа пропал 18 февраля, когда ехал на своем квадроцикле по пересеченной местности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть