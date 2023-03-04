Объявленная мертвой 30 лет назад женщина нашлась в Пуэрто-Рико

Американка, которая была официально объявлена ​​мертвой после исчезновения более 30 лет назад, найдена живой в Пуэрто-Рико, передает телеканал Sky News.

Патрисию Копта, которой сейчас 83 года, в последний раз видели в Питтсбурге, штат Пенсильвания, в 1992 году, когда следователи начали расследование ее исчезновения. Она была известна как «эксцентричная» уличная проповедница.

Страдающую слабоумием женщину нашли в доме престарелых в Пуэрто-Рико. Перед исчезновением американские врачи психиатрического учреждения поставили ей диагноз «мания величия» и сказали, что у нее есть признаки шизофрении. Полиция считает, что Копта бежала из страны, потому что была «обеспокоена тем, что ее поместят в лечебное учреждение».

Ранее останки байкера из Аргентины, пропавшего без вести, были найдены внутри акулы.

Диего Алехандро Барриа пропал 18 февраля, когда ехал на своем квадроцикле по пересеченной местности.