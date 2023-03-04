По меньшей мере 10 человек погибли в США в результате экстремальной погоды. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее агентство Reuters сообщало о гибели 9 человек.

По данным CNN, четыре человека стали жертвами непогоды в штате Кентукки, трое в Алабаме, и по одному в штатах Арканзас, Миссисипи и Калифорния. В этих штатах без электричества остались более миллиона потребителей – домохозяйств и предприятий.

В декабре прошлого года сообщалось, что более миллиона домохозяйств остались без света из-за снежной бури.

Наиболее сильные штормы обрушились на штаты Нью-Йорк и Мичиган, а сам шторм идет со Среднего Запада — региона в США, в котором расположена северная часть Великих Равнин и граница с Канадой.

В октябре прошлого года на штат Флорида обрушился ураган «Иен», в результате чего погибли более 40 человек.