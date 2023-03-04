Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

10 человек погибли в США в результате экстремальной погоды

close
100%
Allison Dinner/Reuters

По меньшей мере 10 человек погибли в США в результате экстремальной погоды. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее агентство Reuters сообщало о гибели 9 человек.

По данным CNN, четыре человека стали жертвами непогоды в штате Кентукки, трое в Алабаме, и по одному в штатах Арканзас, Миссисипи и Калифорния. В этих штатах без электричества остались более миллиона потребителей – домохозяйств и предприятий.

В декабре прошлого года сообщалось, что более миллиона домохозяйств остались без света из-за снежной бури.

Наиболее сильные штормы обрушились на штаты Нью-Йорк и Мичиган, а сам шторм идет со Среднего Запада — региона в США, в котором расположена северная часть Великих Равнин и граница с Канадой.

В октябре прошлого года на штат Флорида обрушился ураган «Иен», в результате чего погибли более 40 человек.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть