Тишковец рассказал о потеплении в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, когда завершатся аномальные морозы в Москве.

По его словам, которые приводит Общественная служба новостей, к климатической норме температурный фон вернется только к следующим выходным, 14 и 15 декабря.

Он отметил, что в середине первой рабочей недели температура ночью составит минус 13-18 градусов, днем минус 8-13. К климатической норме температурный фон вернется к следующим выходным.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем канале в Telegram назвал ночь на 6 января самой холодной в Москве с начала зимы.

«Самая холодная ночь с начала зимы пришла в столицу. Минимальная температура воздуха в Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, к 7 часам утра составила минус 22,6 градусов», –цитирует его сайт «Подмосковье сегодня».

Леус добавил, что в области холоднее всего было в Талдоме – минус 26,1 градуса.