Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тишковец рассказал о потеплении в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, когда завершатся аномальные морозы в Москве.

По его словам, которые приводит Общественная служба новостей, к климатической норме температурный фон вернется только к следующим выходным, 14 и 15 декабря.

Он отметил, что в середине первой рабочей недели температура ночью составит минус 13-18 градусов, днем минус 8-13. К климатической норме температурный фон вернется к следующим выходным.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем канале в Telegram назвал ночь на 6 января самой холодной в Москве с начала зимы.

«Самая холодная ночь с начала зимы пришла в столицу. Минимальная температура воздуха в Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, к 7 часам утра составила минус 22,6 градусов», –цитирует его сайт «Подмосковье сегодня».

Леус добавил, что в области холоднее всего было в Талдоме – минус 26,1 градуса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть