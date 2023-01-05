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В Новосибирске бездомный две недели жил в квартире с разлагающимся телом

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КСМ, Берёзовое и Сокольники (Первомайский р-н)/VK

В Новосибирске мужчина без определенного места жительства две недели жил в квартире знакомого, который умер. Разлагающееся тело находилось в том же помещении, сообщается в группе «КСМ, Березовое и Сокольники (Первомайский р-н)» социальной сети «ВКонтакте».

В середине декабря 2022 года житель одного из домов в Новосибирске почувствовал сильный трупный запах, который распространялся по вентиляции. Он обратился в управляющую компанию, распространил информацию в социальных сетях и заявил в полицию, но никто не смог помочь.

3 января 2023 года активисты дома и сотрудники правоохранительных органов нашли источник запаха: одна из квартир во втором подъезде. Дверь открыл бездомный мужчина, которого жильцы часто видели на улице. Он утверждал, что все хорошо, а его знакомый, лежащий на диване, жив. Однако было установлено, что собственник квартиры погиб еще в декабре 2022 года. По предварительной информации, признаков насилия на теле не обнаружено. Бездомный не рассказал, что он делал в квартире и почему не сообщил о смерти знакомого.

Жильцы дома утверждают, что мужчина до сих пор ночует в их подъезде. Трупный запах также остался, так как во время праздников службы не проводят санитарную обработку квартиры.

Ранее тела троих мужчин, умерших несколько дней назад, нашли в жилом доме под Тверью.

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