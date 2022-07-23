В США сообщили о первых двух случаях заражения оспой обезьян среди детей

В Соединенных Штатах у двух детей была диагностирована оспа обезьян. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что один из детей из Калифорнии, а другой — младенец, который не является жителем США, однако тестирование он прошел в Вашингтоне.

Также отмечается, что дети здоровы и получают необходимое лечение. Сейчас специалисты выясняют, как они могли заразиться. По основной версии, это произошло через бытовую передачу.

Ранее инфекционист заявлял, что из-за сниженного иммунитета слизистой, которая очень нежная у детей до 16 лет, оспе обезьян легче проникнуть в их организм.

17 июля мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщала, что правительство города нуждается дополнительно в примерно 90 тыс. доз вакцины для борьбы с распространением оспы обезьян.