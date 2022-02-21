Кремль проинформирует, если у Путина появятся планы посетить места размещения беженцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если у Владимира Путина будут планы по посещению мест размещения эвакуированных жителей Донбасса, то об этом отдельно оповестят. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга.

«Если такие планы появятся в графике президента, мы проинформируем», — пояснил Песков.

В настоящий момент каких-либо подробностей, связанных с предполагаемым визитом Путина в места размещения прибывших из ЛНР и ДНР людей, нет.

Также Песков объяснил, что эвакуация жителей Донбасса связана с агрессивными действиями украинских военных.

18 февраля руководства ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Позже еще ряд российских регионов сообщили о готовности принять и разместить беженцев.

В связи с прибытием беженцев режим был ЧС введен в Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Саратовской и Ростовской областях.

До этого в Кремле прокомментировали заявления Запада на фоне событий в Донбассе.