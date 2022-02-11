Рядом с Госдумой обрушились строительные леса

Напротив здания Государственной думы в Москве обрушились строительные леса, повреждены машины. Об этом сообщает депутат Госдумы Евгений Попов в Telegram-канале.

«Георгиевский переулок, напротив Думы. Прямо сейчас. Строительные леса рухнули на парковку», — написал политик.

По словам Попова, в результате инцидента нанесены повреждения нескольким припаркованным авто.

При этом депутат ГД Михаил Матвеев снял на видео последствия инцидента.

«Только что у входа в 10-м подъезде Госдумы в Георгиевском переулке обрушились строительные леса на стоящем напротив здании, придавив несколько служебных машин», — пояснил народный избранник.

Как уточняет РБК, во внутреннем дворе Госдумы при падении лесов пострадало служебное авто «Автотранспортный комбинат Управделами Президента».

Предварительно, строительные леса находились на фасадной стене реконструируемого комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена.

На место инцидента прибыли спасатели, начата проверка. Устраняются последствия обрушения лесов на служебные машины. Среди людей в результате происшествия рядом с парламентом никто не пострадал.

Ранее два человека пострадали в результате обрушения стены в торговом центре на севере Москвы.