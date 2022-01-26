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Видео с женщиной на лыжах, упавшей в прямом эфире, рассмешило зрителей

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@7SpringsPA/Twitter

Женщина на лыжах из США, упавшая в прямом эфире, развеселила пользователей соцсетей. Она хотела спуститься с лестницы на лыжах, но не удержала равновесие, ее падение попало в кадр с ведущей прогноза погоды, пишет издание Tyla.

Ведущая прогноза погоды Эбби Уэй в этот момент рассказывала в прямом эфире о метеосводках на горном курорте в Пенсильвании, отдыхающая появилась на заднем плане, пытаясь спуститься с лестницы на лыжах.

Держась за перила, она начала свой спуск, но в итоге потеряла равновесие и упала, скатившись вниз. Эбби не заметила происходящего и продолжила свой рассказ.

Позже отрывок с упавшей женщиной был опубликован в сети. Зрителей развеселило увиденное.

«Это я пытаюсь объяснить семье, что я в порядке», — написал один из комментаторов.

Ранее людей рассмешила реакция мужчины на закрытый из-за снегопада ресторан.

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