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Песков озвучил позицию Кремля по ситуации с кражей коллекции скифского золота

Песков: скифское золото должно быть в Крыму

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Peter Dejong/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов прокомментировал похищение коллекции скифского золота, принадлежащего четырем музеям Крыма, заявив, что в Кремле следят за ситуацией.

«Считаем что золото должно быть в Крыму», — заявил он.

Скифское золото представляет коллекцию более чем из 2 тыс. предметов, использованных для оформления экспозиции «Крым: золото и секреты Черного моря». Выставка была организована с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. В марте Крым стал регионом России, но голландские власти решили не передавать экспонаты ни Украине, ни крымским музеям.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама вынес решение, что коллекцию скифского золота надо передать Украине. Вскоре уточнялось, что Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине. В октябре 2021-го апелляция российской стороны на это судебное решение была отклонена. Коллекция по-прежнему остается в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что следователи СК России начали доследственную проверку из-за похищения коллекции скифского золота, принадлежащей четырем музеям Крыма.

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