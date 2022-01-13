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Число молодых работников в России уменьшилось на полмиллиона

FinExpertiza: число молодых работающих россиян сократилось за год на 460 тысяч человек

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

С сентября 2020-го по сентябрь 2021 года количество трудящихся россиян в возрасте 20-29 лет уменьшилось на 460,5 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza и данных Росстата.

По информации аналитиков, тенденция к сокращению численности молодых работников в России наблюдается с начала 2010-х годов, за это время представители поколения 1980-х стали выбывать из группы 20–29-летних. В целом с августа 2010 года количество занятой молодежи уменьшилось почти на 6 млн человек, а за два последних года (в сравнении с 2019-м) численность 20-29-летних работников уменьшилась более чем на 1,4 млн человек, свидетельствуют данные Росстата.

Как отмечают специалисты, причина сокращения молодой рабочей силы — в демографических ямах XX века, в частности в кризисе рождаемости 1990-х годов. Кроме того, на ситуацию повлияла пандемия коронавируса: молодые работники, занятые в сфере услуг, малом бизнесе и других секторах, пострадавших от карантинных ограничений, лишились работы. К этому добавился и отток трудовых мигрантов, большую долю которых составляла молодежь, отмечается в социсследовании. Как отмечают эксперты FinExpertiza, в 2021 году российский рынок труда восстановился до допандемических уровней, однако работающих молодых людей стало меньше.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос трудоустройства российской молодежи.

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