Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Алма-Ате за сутки задержали около 1700 человек 08:29
В Госдуме спрогнозировали эвакуацию граждан США в Сибирь 08:25
Джокович объяснил ситуацию с появлением на людях после положительного ПЦР-теста 08:16
В Екатеринбурге почти 100 школ эвакуировали из-за сообщения... 08:14
Названы самые перспективные профессии в сфере фриланса в 2022 году 08:06
Россиянин устроил разбойное нападение на секс-шоп 08:01
Малкин сделал дубль за 11 минут в первом матче после возвращения 07:57
При столкновении легковушки и автобуса в Красноярском крае погибли двое детей 07:54
Президент ИИХФ: для меня не существует украинской Суперлиги 07:46
В Госдуме предложили отменить налог с продажи одного вида жилья 07:45

Россияне высказались о переходе на электронные паспорта

SuperJob: более трети россиян выступили за сохранение бумажных паспортов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Сервиc для поиска работы и подбора сотрудников SuperJob выяснил, что 38% россиян выступают за сохранения бумажного паспорта после выдачи электронного. Результаты опроса публикует РБК.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что МВД будет аннулировать бумажные паспорта обладателей паспортов электронных.

Большинство участников исследования заявили о необходимости сохранения бумажного паспорта. Чуть меньше респондентов (37%) отрицательно оценили перевод паспорта в электронный формат.

Поддержали цифровизацию паспорта 14% опрошенных. Оставшиеся 11% затруднились ответить.

Ранее в Москве выдали первый зеленый «паспорт негражданина». Уникальный документ получил 53-летний Якубджан Хакимджанов, который родился в Душанбе, и в пятилетнем возрасте переехал с семьей в Астрахань. По его словам, он с детства вел асоциальный образ жизни, поэтому не получал никакие документы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть