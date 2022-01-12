Россияне высказались о переходе на электронные паспорта

Сервиc для поиска работы и подбора сотрудников SuperJob выяснил, что 38% россиян выступают за сохранения бумажного паспорта после выдачи электронного. Результаты опроса публикует РБК.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что МВД будет аннулировать бумажные паспорта обладателей паспортов электронных.

Большинство участников исследования заявили о необходимости сохранения бумажного паспорта. Чуть меньше респондентов (37%) отрицательно оценили перевод паспорта в электронный формат.

Поддержали цифровизацию паспорта 14% опрошенных. Оставшиеся 11% затруднились ответить.

Ранее в Москве выдали первый зеленый «паспорт негражданина». Уникальный документ получил 53-летний Якубджан Хакимджанов, который родился в Душанбе, и в пятилетнем возрасте переехал с семьей в Астрахань. По его словам, он с детства вел асоциальный образ жизни, поэтому не получал никакие документы.