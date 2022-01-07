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В Одесской области военный погиб во время празднования Нового Года

Прокуратура Одесской области расследует гибель военного во время празднования Нового Года

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Денис Асланов/РИА «Новости»

Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере возбудила уголовное дело после смерти одного из военных-контрактников в ходе предновогоднего праздника на территории воинской части. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере приступила к уголовному производству по факту небрежного отношения к службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области (ч. 3 ст. 425 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 30 декабря 2021 года. В ходе праздничного мероприятия на территории части трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения. Одного из них потом нашли без сознания. Приехавшая скорая помощь констатировала его смерть. Двое других были госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии.

В настоящее время следователи и прокуроры устанавливают все обстоятельства трагедии, допрашивают свидетелей. Также был назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

31 декабря военный пенсионер с гранатой обстрелял здание прокуратуры в Кирове, после чего покончил с собой. Пистолет, из которого мужчина вел огонь, был переделан из травматического в боевой.

В декабре двое российских военных погибли в Южной Осетии после того, как снежная лавина накрыла военный пост в Рокском тоннеле. В этот момент там находились пятеро российских военнослужащих.

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