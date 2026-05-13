Вспышка хантавируса — 2026: чем опасна инфекция и ждать ли новой пандемии

Что такое хантавирус, симптомы, где распространен, чем опасен и что известно о нем на данный момент

В апреле — мае 2026 года хантавирус унес жизни троих пассажиров круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Про смертельно опасное заболевание, вызванное хантавирусом, мало что известно. В свете этой ситуации многие боятся повторения истории, подобной пандемии COVID-19. «Газета.Ru» разбиралась, что такое хантавирус, какие органы он поражает, где можно заразиться и грозит ли России новая пандемия.

Что произошло на круизном лайнере

В начале апреля 2026 года круизный лайнер MV Hondius под нидерландским флагом вышел из аргентинского порта Ушуайя в атлантический круиз. На борту находились около 150 человек — пассажиры и члены экипажа из 23 стран. Маршрут проходил через Антарктиду и несколько островов Южной Атлантики, а конечной точкой должны были стать Канарские острова.

Во время путешествия у нескольких пассажиров возникли симптомы тяжелого респираторного заболевания. «Нулевым пациентом» считается 70-летний мужчина из Нидерландов, спасти его не удалось: он скончался прямо на судне. Известно, что мужчина был орнитологом. Предположительно, во время путешествия он вместе с супругой посетил в конце марта свалку в городе Ушуайя в Аргентине, популярную среди ученых. Там пара могла заразиться смертельной инфекцией. Супруга ученого покинула лайнер 24 апреля и умерла в больнице в Йоханнесбурге от подтвержденного позже хантавируса.

В начале мая ВОЗ объявила о вспышке хантавируса на лайнере и выявила возбудителя — им оказался штамм «Андес».

К этому моменту скончалась третья пассажирка, гражданка Германии, а число подтвержденных и предполагаемых случаев заражения достигло 11. Власти Кабо-Верде запретили судну швартоваться, и 10 мая лайнер под эскортом испанской жандармерии встал на якорь у Тенерифе, не заходя в порт. Пассажиров и часть экипажа малыми группами начали перевозить на берег и спецрейсами отправлять на родину. Они проходят карантин и остаются под наблюдением врачей.

Случаи заражения хантавирусом подтвердились в Швейцарии, Израиле, Германии, Великобритании, Франции, Испании, США. Экстренные меры реагирования приняты в 19 странах на четырех континентах. Всем, кто не проявляет признаков заболевания, но контактировал с заболевшими, ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин.

Пассажиров лайнера MV Hondius доставляют в порт Гранадилья-де-Абона, Тенерифе, Испания, 10 мая 2026 года Hannah McKay/Reuters

Что такое хантавирус

Хантавирусы — семейство вирусов, природным резервуаром которых служат грызуны. Мыши и крысы сами не болеют, но становятся источником заражения для человека. Как рассказал «Газете.Ru» вирусолог, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, есть два основных опасных состояния, вызываемых хантавирусами, оба зависят от региона распространения.

* Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Распространена в Европе, Азии, России. Поражает почки и сосуды, вызывая множественные кровоизлияния в органах. Не обладает высокой летальностью.

* Хантавирусный кардиопульмонарный синдром (ХКПС). Лихорадка с легочным синдромом встречается на территории Северной и Южной Америки. Это более опасное заболевание, которое может вызвать отек легких, его летальность составляет в среднем 36%.

В России встречается геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Она является одним из самых распространенных природно-очаговых инфекционных заболеваний в стране, отметила в беседе с «Газетой.Ru» доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Заражение хантавирусом происходит в основном через контакт с продуктами жизнедеятельности инфицированных грызунов.

Каждый год начинается эпидемический сезон именно весной, когда люди контактируют с пылью, инфицированной хантавирусом. Заражаются в период открытия летнего сезона во время уборки домашней территории, подвалов, чердаков при использовании веника, пылесоса, вместе с пылью вдыхают вирус, который зимой попал туда от помета грызунов. Елена Малинникова врач-инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук

Где распространен хантавирус

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется от 10 тыс. до более 100 тыс. случаев заражений. Хантавирусные инфекции считаются редкими, но их опасность в высокой смертности — 1–15% в Европе, до 50% — в Северной и Южной Америке.

* Китай лидирует по количеству заболевших — до 50 тысяч случаев в год. Здесь распространена ГЛПС.

* В России регистрируют от 5 до 7 тысяч случаев в год, преимущественно в европейской части страны, на Среднем Урале, в Предуралье, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях, а также в Хабаровском крае.

* Южная Корея — от 1000 до 2000 случаев в год.

* Страны Евросоюза и Европейской экономической зоны — от 1500 до 5000 случаев суммарно в год. Наибольшая заболеваемость отмечается в северных и центральных регионах Европы, особенно в Финляндии, Швеции и Германии.

* Аргентина — около 100 случаев в сезон 2025/2026 (что вдвое выше, чем годом ранее), в прошлые годы — около 50–100 ежегодно (в основном хантавирусный легочный синдром).

* США — не более 30–50 случаев в год (в основном хантавирусный легочный синдром).

Симптомы хантавируса у человека

Как пояснил Петр Чумаков, вирус проникает в кровь через слизистую оболочку дыхательных путей, после чего поражает сосуды, вызывая их повышенную проницаемость. Начало болезни напоминает грипп или другую острую респираторную вирусную инфекцию:

* резко повышается температура до 39–40 градусов,

* появляются озноб, головная боль, мышечные боли, сухой кашель, возможны желудочно-кишечные расстройства.

Из-за неспецифических симптомов хантавирус легко спутать с обычной ОРВИ на ранней стадии.

«Многие вирусные инфекции начинаются так же, это так называемые неспецифические симптомы, и только через неделю могут появляться специфические синдромы, которые уже клинически могут нам подсказать, что это не обычное ОРВИ, а геморрагическая лихорадка. Но тогда уже состояние больного может утяжелиться», — добавила Елена Малинникова.

* С развитием болезни у пациентов с ГЛПС начинаются отеки, проблемы с почками, слабость.

* При ХКПС в легких скапливается жидкость, возникают кашель и одышка.

Shutterstock/FOTODOM

Специалисты отмечают, что исход заболевания зависит от своевременности госпитализации и качества ухода. Пациента направляют в стационар, где за ним тщательно наблюдают врачи. Если есть проблемы с легкими, больного переводят в реанимацию, там может потребоваться подключение к ИВЛ. Своевременное обращение за медицинской помощью значительно повышает шансы на благоприятный исход.

Эвакуация пассажиров круизного судна MV Hondius, пострадавшего от вспышки хантавируса, в порту в Гранадилья-де-Абона на острове Тенерифе, Испания, 10 мая 2026 года Borja Suarez/Reuters

Грозит ли миру новая пандемия: прогноз вирусолога

Несмотря на шумиху вокруг инцидента на лайнере, Петр Чумаков уверен: пандемии хантавируса, как с коронавирусом, ждать не стоит. Причина в радикальной разнице механизма передачи заболевания. COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем и чрезвычайно заразен даже при кратковременном контакте. Хантавирус же — классическая природно-очаговая инфекция, ее цикл привязан к популяциям грызунов-носителей. Природа этого вируса совсем не схожа с коронавирусом, у них разные семейства, подчеркнул эксперт.

Вспышка на лайнере MV Hondius была вызвана редким штаммом вируса «Андес» — единственный известный вид хантавируса, способный передаваться от человека к человеку при очень близком контакте.

Это должен быть очень плотный телесный бытовой контакт, который есть, например, у семейных пар. Но при обычном разговоре, даже если люди находятся в одном помещении, вероятность заражения сводится к нулю. Петр Чумаков вирусолог, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта

ВОЗ оценивает общий риск для общественного здравоохранения как низкий. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус официально заявил, что ждать более масштабной вспышки хантавируса не стоит.

По мнению вирусолога Чумакова, инфекцию, скорее всего, быстро локализуют.

«Вспышка вызвала большой резонанс, в отличие от того, что было при COVID-19, когда общественное мнение было не готово к такому развитию событий. Сейчас, я думаю, распространение вируса будет быстро локализовано и подавлено», — говорит вирусолог.

Однако, если вирус не удастся вовремя остановить, он может начать циркулировать и эволюционировать в сторону увеличения заразности, особенно в случае его попадания в малоразвитые страны. Но для этого нужно очень много случаев в разных местах. Сейчас же хантавирус попал в страны с сильной медициной, где медики смогут принять необходимые меры для выздоровления больных.

«Теоретическая вероятность эволюции вируса есть, поэтому относиться к нему лучше серьезно», — заключил эксперт.

Как защититься от хантавируса

От заболевания не существует специфического лечения, как и вакцины. Все зависит от тяжести симптомов и от того, какие органы были затронуты вирусом. Пациентам обычно снимают интоксикацию и назначают поддерживающую терапию.

Существуют меры безопасности, которые помогут защитить себя от хантавируса. Особое внимание нужно уделить тем местам, в которых могут обитать мыши — дачам, гаражам, кладовкам, сараям.

Чтобы обезопасить себя, придерживайтесь следующих правил:

* Проводите только влажную уборку помещений после зимы.

* Работайте в респираторах и перчатках.

* Обрабатывайте все поверхности хлорсодержащим раствором.

* Дезинфицируйте кухонную утварь.

* Не допускайте проникновения грызунов в жилые помещения.