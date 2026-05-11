Установлена личность предполагаемого «нулевого пациента» на лайнере с хантавирусом

NYP: нулевым пациентом на судне с хантавирусом мог быть нидерландский орнитолог

Установлена личность предполагаемого «нулевого пациента», занесшего хантавирус на круизный лайнер MV Hondius. Им оказался 70-летний орнитолог из Нидерландов Лео Шилперорд, пишет газета New York Post (NYP).

По ее данным, ученый вместе с 69-летней женой Мирьям отправился в пятимесячное путешествие по Южной Америке. В конце марта пара прибыла в город Ушуайя в Аргентине, где посетила местную свалку, популярную среди орнитологов.

По версии аргентинских властей, супруги могли заразиться там, вдохнув частицы фекалий длиннохвостого рисового хомячка — основного переносчика штамма «Андес», который является единственным видом хантавируса, способным передаваться от человека к человеку.

1 апреля супруги вместе со 112 пассажирами, среди которых были ученые, поднялись на борт лайнера. Спустя пять дней у Лео Шилперорда появились первые симптомы, а еще через несколько дней его не стало. Его жена покинула судно 24 апреля — она сошла на острове Святой Елены, после чего улетела в Йоханнесбург, откуда пыталась добраться до Амстердама. Однако женщине стало плохо в аэропорту — она потеряла сознание. Врачи не сумели спасти ее.

До этого агентство Associated Press сообщало, что пассажиров, сошедших с лайнера MV Hondius до официального выявления вспышки хантавируса, ищут на четырех континентах. Инфекцию уже обнаружили в Швейцарии и Израиле, в американской Калифорнии несколько человек находятся под наблюдением. ВОЗ предупреждает о риске новых случаев: из-за длительного инкубационного периода заражения могут проявиться спустя недели. Насколько опасен вирус и как от него защититься — в материале «Газеты.Ru».

