Онищенко оценил риск завоза хантавируса в Россию

Угрозы распространения хантавирусов в России нет, а вероятность завоза инфекции в страну остается низкой. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Так он прокомментировал новости о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Онищенко отметил, что даже если среди пассажиров были россияне, серьезной угрозы это не представляет. По его оценке, риск завоза инфекции остается минимальным, и ситуация находится под контролем.

В СМИ сообщалось о возможной вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius под флагом Нидерландов, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По данным источников, не менее трех человек на борту не смогли спасти, еще у троих подтвердили заражение, один пациент находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

Ранее в США обнаружили очаги хантавируса.