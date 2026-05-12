В ВОЗ рассказали, ждать ли масштабной вспышки хантавируса

Гебрейесус: признаков начала более масштабной вспышки хантавируса не наблюдается

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ждать более масштабной вспышки хантавируса не стоит. Об этом сообщает ТАСС.

При этом число заболевших в ближайшие недели может увеличиться, отметил Гебрейесус в ходе пресс-конференции по итогам встречи с испанским премьер-министром Педро Санчесом. Он указал на длительный инкубационный период вируса.

«Нет никаких признаков того, что мы наблюдаем начало более масштабной вспышки заболевания», — отметил глава ВОЗ.

12 мая Гебрейесус говорил, что вспышка хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius привела к нервному срыву у некоторых пассажиров.

Он объяснил нервные срывы у пассажиров нахождением в течение длительного времени в ограниченном пространстве. Такая ситуация довольно сильно повлияла на их ментальное состояние.

До этого двенадцать работников медицинского центра Университета Радбауд в голландском городе Неймеген были отправлены на шестинедельный карантин. Причиной стало несоблюдение требований безопасности при взаимодействии с пациентом, у которого обнаружили хантавирус.

Ранее стало известно, что ученые расшифровали геном хантавирусов с лайнера MV Hondius.