В ВОЗ уточнили, вспышка которого могла произойти на лайнере MV Hondius

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что на круизном судне MV Hondius произошла вспышка вируса Андес — одной из самых опасных разновидностей хантавирусов. Об этом заявила исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает ТАСС.

«Мы работаем, исходя из предположения, что это вирус Андес», — сказала она на брифинге в Женеве.

По ее словам, организация сейчас ожидает результатов анализов из Южноафриканского национального института по контролю за заболеваниями (NICD), чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию. Результаты могут быть представлены 6 мая.

Накануне стало известно, что на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, три человека не выжили из-за вспышки хантавируса. Среди членов экипажа есть гражданин РФ. Всего на борту лайнера находились 149 человек, из них 88 — пассажиры, и 61 член экипажа.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле сообщения о ситуации с хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius. В ведомстве заявили, что в России имеются тест-системы для диагностики хантавируса, однако вакцины против него пока не разработано.

Ранее вирусолог рассказала россиянам, как защититься от хантавируса.