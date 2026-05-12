Как отдыхаем в июне 2026 года: выходные и праздничные дни

Длинные выходные в июне 2026 года, будет ли перенос праздничных дней, как отдыхаем и что отмечаем

Июнь подарит россиянам мини-каникулы в честь государственного праздника — Дня России, который отмечается 12 июня. В 2026 году дата приходится на пятницу, а значит предстоит короткая рабочая неделя. Как мы отдыхаем в июне, будут ли сокращенные рабочие дни, выгодно ли брать отпуск в этом месяце — в материале «Газеты.Ru».

Сколько выходных в июне 2026 года

В июне 2026 года 30 календарных дней, из них — 9 выходных. В этом месяце мы отмечаем государственный праздник — День России, который приходится на пятницу, 12 июня.

Согласно производственному календарю 2026 года, в июне россияне будут отдыхать три дня подряд.

12, 13, 14 июня будут нерабочими днями в 2026 году

Рабочая неделя с 8 по 11 июня (понедельник – четверг) будет короткой, при этом рабочий день 11 июня сокращен на один час, поскольку он предшествует празднику. Остальные выходные будут обычными, они приходятся на 6–7, 20–21 и 27–28 июня.

Выгодно ли брать отпуск в июне 2026 года

Если ваша цель — продлить отдых за счет праздничных дней, то июнь подходит. По Трудовому кодексу РФ нерабочие праздничные дни не включаются в отпуск. Это позволяет либо сэкономить дни отпуска, либо увеличить продолжительность отдыха.

Например, к трем выходным (с 12 по 14 июня) в честь Дня России можно добавить 5 календарных дней отпуска (с 15 по 19 июня). С учетом субботы и воскресенья 20–21 июня получается 10 дней отдыха подряд.

Финансовая сторона вопроса

Июнь — не самый выгодный месяц с точки зрения расчета отпускных. Чтобы получить максимальные выплаты к отпуску, выгоднее отдыхать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году это июль (23 рабочих дня), апрель, сентябрь, октябрь, декабрь (22 рабочих дня).

Основные праздники в июне 2026 года

1 июня — Международный день защиты детей. Этот праздник, один из самых давних в мире, был учрежден в 1949 году на Женевской сессии Международной демократической федерации женщин.

5 июня — Всемирный день окружающей среды. Этот праздник считают главным экологическим днем в мире, каждый год для него выбирается новая тематика. В 2026 году основные мероприятия в честь даты пройдут в Азербайджане, центральной темой станет изменение климата.

6 июня — Международный день русского языка. Праздник учрежден ООН в 2010 году и приурочен ко дню рождения Александра Пушкина. В России дату отмечают на государственном уровне.

8 июня — Всемирный день океанов. Праздник был установлен в 2008 году с целью сохранения Мирового океана и рационального использования его ресурсов.

12 июня — День России. Этот государственный праздник ведет свою историю с 1992 года и посвящен принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В этот день по всей стране проходят концерты и массовые гулянья.

21 июня — Международный день йоги. Праздник был учрежден Генассамблеей ООН в 2014 году по инициативе Индии. У этой практики миллионы поклонников по всему миру, включая Россию.

22 июня — День памяти и скорби в России. Дата приурочена к началу Великой Отечественной войны в 1941 году. По всей стране проходят траурные церемонии, митинги, акции памяти и минуты молчания.

27 июня — День молодежи в России. Это официальный праздник, подчеркивающий важную роль молодых людей в общественной, культурной и экономической жизни страны. В этот день организуют форумы, спортивные состязания, концерты.

Профессиональные праздники в июне 2026 года

1 июня — День Северного флота. В этот день в 1933 году начала свое существование флотилия Северного Ледовитого океана, ставшая прародительницей современного Северного флота. Официальный статус праздник получил в 2013 году.

5 июня — День эколога. Это профессиональный праздник специалистов, занимающихся охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов. Дата совпадает со Всемирным днем окружающей среды.

8 июня — День социального работника. Праздник установлен указом президента РФ в 2000 году. Поздравления принимают сотрудники органов соцзащиты, центров помощи населению, домов престарелых и интернатов.

14 июня — День работников текстильной и легкой промышленности. Этот профессиональный праздник, посвященный специалистам по производству тканей, одежды и обуви, берет начало еще в советскую эпоху. Его отмечают во второе воскресенье июня.

14 июня — День работников миграционной службы. Праздник появился в 2007 году в связи с образованием Федеральной миграционной службы РФ.

21 июня — День медицинского работника. В этот праздник чествуют врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров и всех, кто трудится в системе здравоохранения. Дату отмечают в третье воскресенье июня.

27 июня — День изобретателя и рационализатора. Праздник ведет свою историю с 1979 года и напоминает о важности технического творчества и создания разработок, делающих нашу жизнь удобнее и проще.

Религиозные праздники в июне 2026 года

1 июня — День Святого Духа. Праздник наступает сразу после Троицы. Он посвящен прославлению Святого Духа, Третьей Ипостаси Троицы, чья благодатная сила действует в Церкви и в мире.

3 июня — празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. Это один из главных церковных праздников, посвященных чудотворному образу.

6 июня — День памяти блаженной Ксении Петербургской. В этот день Православная церковь вспоминает святую юродивую, жившую в XVIII веке. Ксения почитается как скорая помощница в семейных и житейских нуждах.

8 июня — начало Петрова поста. Этот многодневный пост начинается через неделю после Троицы и завершается 11 июля. Пост соблюдают для духовного очищения, а также чтобы подготовиться к апостольскому торжеству.

11 июня — День святителя Луки (Войно-Ясенецкого). В миру он был Валентином Войно-Ясенецким, сочетал врачебную практику и служение Церкви и даже пройдя через годы ссылок и испытаний, продолжал лечить людей. В 2000 году причислен к лику святых как исповедник.

14 июня — прославление святого праведного Иоанна Кронштадтского. Этот святой, живший в XIX веке, пользовался огромным почитанием в России. Он нес служение священника, обладал даром прозорливости и был мудрым духовным руководителем.

16 июня — исламский Новый год. Он наступает с первым днем месяца Мухаррам и приурочен к хиджре — переселению пророка Мухаммада из Мекки в Медину. Этот день не отмечают шумными празднествами: его посвящают размышлениям и духовным устремлениям.

24 июня — Рождество Иоанна Крестителя. Этот праздник, один из главных в западном христианстве, посвящен рождению Иоанна Предтечи — пророка, предвозвестившего приход Христа.

25 июня – День Ашура в исламе. У суннитов он связан со спасением пророка Мусы и его народа, а также с постом. У шиитов — это день траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммада, погибшему в битве при Кербеле в 680 году.