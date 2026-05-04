Арктика: кому принадлежит эта территория и почему она важна для России

Где находится Арктика на карте, чем отличается от Антарктики, в чем интерес России к этой территории

Для глобальной экономики Арктика — один из ключевых регионов благодаря огромным запасам нефти, газа и других ресурсов. А Северный морской путь делает ее привлекательной для многих государств. Неудивительно, что конкуренция за эту территорию растет. Владимир Путин не раз говорил о стратегическом развитии Арктики как одном из важных национальных направлений. Кому принадлежит Арктика, как идет ее освоение и какие вызовы в связи с этим возникают — в материале «Газеты.Ru».

Где находится Арктика на карте

Арктика — это северная полярная область Земли, которая включает в себя окраины материков Евразии и Северной Америки, весь Северный Ледовитый океан и прилегающие северные части Атлантического и Тихого океанов. Южной границей Арктики считают Северный полярный круг, но некоторые исследователи проводят ее по южной границе тундры.

27 млн кв. км общая площадь Арктики

Если учитывать ограничения с юга Северным полярным кругом, то площадь составляет 21 млн кв. км.

В центре Арктики находится Северный Ледовитый океан. В зимнее время почти весь он покрыт льдом, кроме Баренцева моря. Суша состоит из архипелагов и прибрежных территорий.

Откуда пошло название "Арктика"? Название произошло от греческого «arktikos» (в переводе — «медвежий). По одной из версий, территория была названа в честь созвездия Большой Медведицы. Греки считали, что полярная звезда в этом созвездии указывает на север, поэтому Арктика в их понимании звучало как «находящаяся под созвездием Большой Медведицы».

Кому принадлежит Арктика

Правовой статус и границы Арктики определяются нормами международного права, соглашениями между странами и внутренними законами. Условные границы для прибрежных государств описаны в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В конвенции участвуют 172 государства, но США документ не ратифицировали.

Сухопутные территории Арктики распределены между восемью арктическими странами.

Арктическая зона делится на пять секторов: Россия, США (штат Аляска), Канада, Дания (Гренландия) и Норвегия — все они имеют выход к океану. Исландия, Швеция и Финляндия считаются приарктическими государствами, но не имеют с Арктикой океанических границ. Все эти страны входят в Арктический совет, учрежденный в 1996 году по инициативе Канады для содействия сотрудничеству в вопросах охраны окружающей среды, устойчивого развития и защиты интересов коренных народов Севера.

Как работает Арктический совет Министры стран-участниц собираются раз в два года в стране, которая на данный момент председательствует в Совете (с 2021 по 2023 год его возглавляла Россия) и принимают декларацию по итогам встречи. Также учитываются мнения секретариата коренных народов и стран-наблюдателей. Утвержденные проекты посвящены устранению загрязнения Арктики, мониторингу и оценке региона, сохранению флоры и фауны, предупреждению и ликвидации ЧС, защите морской среды. Они финансируются государствами. В рамках сотрудничества страны подписали три межправительственных соглашения: • в 2011 году — по поиску и спасению на море и в авиации в Арктике;

• в 2013 году — по готовности и реагированию на нефтяные загрязнения;

• в 2017 году — о развитии международного научного сотрудничества в регионе. В 2022 году ряд стран-участниц отказались присутствовать на всех заседаниях АС из-за членства России в совете. Спустя три года, под председательством Норвегии, деятельность рабочих групп удалось восстановить, но не в полном объеме.

Около трети арктической территории, 9 млн кв. км, принадлежит России. При этом сухопутная часть российской Арктики составляет около 5 млн кв. км. Крупными городами-портами являются Мурманск и Архангельск.

Сухопутные территории арктической зоны РФ определены указом президента России. К ним относятся:

* Мурманская область;

* Ненецкий автономный округ;

* Чукотский автономный округ;

* Ямало-Ненецкий автономный округ;

* территория городского округа Воркута (республика Коми);

* ряд территорий республики Саха (Якутия);

* ряд территорий Красноярского края;

* ряд территорий Архангельской области;

* ряда земель и островов в Северном Ледовитом океане.

В разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры естествознания и географии ЛГУ им. А.С. Пушкина Александр Скворцов подчеркнул важность комплексного освоения Арктики.

Для России этот регион имеет особое стратегическое значение, обусловленное географическим положением, историческими традициями и ресурсным потенциалом. Александр Скворцов кандидат педагогических наук, доцент кафедры естествознания и географии ЛГУ им. А.С. Пушкина

Статус территориальных вод Прибрежную морскую зону, примыкающую к берегу или внутренним водам того или иного государства, называют территориальными водами. Ее ширину страна устанавливает самостоятельно — до 12 морских миль (около 22,2 км) от базовой линии, ею обычно служит линия наибольшего отлива, зафиксированная на официальных картах крупного масштаба. Иностранные суда сохраняют право на мирный проход через акваторию. За пределами территориальных вод есть акватория в 200 морских миль (около 370 км), которую называют исключительной экономической зоной. В ней можно добывать ресурсы, возводить сооружения и проводить научные исследования. Другие страны тоже обладают этими правами, но необходимо учитывать интересы прибрежной страны.

Основные споры между странами ведутся по поводу континентального шельфа — подводного продолжения материка, которое включает дно и его недра. Так как там находятся нефть, газ, минералы, донная рыба, шельф крайне ценен и полезен. Прибрежная страна обладает суверенитетом над шельфом и может исследовать и использовать ресурсы, другим странам необходимо разрешение. При этом вода и воздух над шельфом остаются в общем пользовании.

Шельф начинается сразу за пределами территориальных вод (после 12 морских миль) и тянется до того места, где морское дно уходит на глубину вне досягаемости. Обычно его граница совпадает с 200 морскими милями, но иногда он может быть шире. Если страна претендует на участок дальше этой отметки, ей нужно доказать, что это все еще геологическое продолжение ее материка.

Для этого государство подает обоснование в Комиссию ООН по границам континентального шельфа. Эксперты рассматривают данные и выдают рекомендации. Они не являются строго обязательными, но именно на их основе страна затем устанавливает границы своего шельфа.

Климат, растительный и животный мир Арктики

На территории господствует арктический климат. Он характеризуется долгой зимой с экстремально низкими температурами. В континентальных районах она может опуститься ниже 40 градусов Цельсия, на побережьях — ниже 20-30 градусов Цельсия. Лето в Арктике короткое и холодное. В регионах наблюдается разная температура, так как климат неоднороден — воздух может прогреваться до 20 градусов Цельсия и выше, но чем севернее регион, тем холоднее. На побережье температура может повышаться до 10 градусов тепла.

Среди особенностей региона — полярный день и полярная ночь. Первые полгода солнце не заходит за горизонт, а вторые полгода — не восходит.

от 50 до 170 дней может продолжаться полярное лето и полярная зима в разных регионах Арктики

Ученые отмечают, что в Арктике изменение климата происходит в три-четыре раза быстрее, чем на Земле в целом. Из-за глобального потепления площадь морского льда значительно уменьшилась, а вечная мерзлота сократилась.

В первой половине XX века в Арктике произошло резкое потепление. Ярче всего оно проявилось зимой. При этом уровень выбросов парниковых газов был значительно ниже нынешнего, что не является следствием только глобального потепления. Климатологи полагают, что случившееся — результат солнечной активности, извержения вулканов, изменения состава атмосферы и других внешних взаимодействий. Кроме того, причиной могли стать естественные колебания в атмосфере и океане, способные влиять на перенос тепла к полюсу. Точные факторы определить сложно в том числе из-за циклических изменений.

Таяние льдов наиболее заметно на острове Гренландия. В подразделении Арктического совета АМАР рабочая группа по арктическому мониторингу и оценке считают, что воды могут освободиться от ледников к лету 2030 года. Исследователи предупреждают, что изменения климата могут привести к частым оползням и наводнениям.

Биологические процессы уже способствовали потере устойчивости грунта. Как следствие, проседают существующие дороги, деформируются трубопроводы. Это увеличивает риск техногенных аварий.

Ускоренное потепление в регионе, в 2–3 раза превышающее среднеглобальный темп, провоцирует сокращение площади морского льда (около 40% с 1980 годов), деградацию вечной мерзлоты и усиление петли альбедо: снижение отражательной способности поверхности из-за таяния льда ведет к росту поглощения солнечной радиации. Александр Скворцов кандидат педагогических наук, доцент кафедры естествознания и географии ЛГУ им. А.С. Пушкина

По словам эксперта, это изменяет теплообмен между океаном и атмосферой — летом арктические воды активнее поглощают тепло из‑за раннего исчезновения льда, а зимой отдают его через тонкий ледяной покров или открытые участки, дополнительно усиливая потепление. Параллельно происходит подъем уровня моря вследствие таяния ледников.

Эти процессы негативно влияют на биоразнообразие: сокращаются популяции ключевых видов (белый медведь, морж, нарвал) из-за утраты местообитаний, наблюдается подкисление арктических вод (из‑за повышенного поглощения CO 2), происходит «арктическое сжатие» (смещение экозон к Северному Ледовитому океану и сокращение наземных арктических экосистем). Александр Скворцов кандидат педагогических наук, доцент кафедры естествознания и географии ЛГУ им. А.С. Пушкина

Несмотря на суровый климат Арктика остается живым пространством. На ее территории обитают десятки видов млекопитающих, птиц и рыб. В Арктике живут белый медведь, северный олень, песец, морж, полярная сова, нарвал и белуха.

Среди растительности преобладают мхи, лишайники, осоки и низкорослые кустарники (карликовая береза, ива). Но чем ближе к полюсу, тем растительности становится меньше — в условиях выживают лишь отдельные виды мхов. В последние десятилетия кустарники начали распространяться по некоторым районам, что упростило жизнь питающимся ими северным оленям.

Таяние вечной мерзлоты нарушает привычные маршруты миграции животных и сокращает места гнездования перелетных птиц.

Климатические изменения влияют и на морскую экосистему. Из-за отступания льдов нарушается цепочка питания: становится меньше водорослей, следовательно, меньше зоопланктона. От сокращения страдают употребляющие их в пищу рыбы, а значит, без питания остаются нерпы и белые медведи.

Чтобы сохранить биоразнообразие, международные группы и представители коренных народов стараются следить за правильным действием арктических экосистем. На территориях работают несколько десятков полярных станций и тысячи ученых со всего мира.

Чем Арктика отличается от Антарктики

У этих территорий похожие названия, и поэтому их часто путают. Самое характерное отличие Арктики и Антарктики — территориальное.

Арктика расположена вокруг Северного полюса, а ее центром является океан. Антарктика — область вокруг Южного полюса, в центре которого находится материк Антарктида. Она вдвое больше по площади и включает в себя Южный океан.

Если в Арктике большую часть занимает покрытый движущимся льдом океан, то в Антарктиде ледяной щит «накрывает» именно материк, окруженный океаном. Из-за более щадящих условий в Арктике температура редко опускается ниже 40 градусов, в Антарктике — может быть ниже 50 градусов в Арктике проживают почти 4 миллиона человек. А вот в Антарктике продолжительное время находятся только сотрудники полярных станций, пингвины, тюлени и киты.

Правовой статус Антарктиды определен международным договором 1959 года. Он предусматривает демилитаризацию материка, который должен использоваться только в мирных целях — для научных работ. Территориальные претензии на эти земли предъявить нельзя.

Освоение Арктики

По мнению ученых, Арктика была заселена с середины третьего тысячелетия до нашей эры. Там обитали палеоэскимосы, генетически близкие к чукчам и алеутам. Исследователи смогли выяснить, что они жили в районе Берингова моря и постепенно заселили северо-запад острова Гренландия. Они занимались моржовым промыслом, употребляли в пищу рыбу, моллюсков, мясо оленей и китов. Палеоэскимосы существовали в изоляции и исчезли около 700 лет назад.

В Арктике проживает почти четыре миллиона человек, примерно 10% из них — коренные жители.

По своему составу это ненцы, чукчи, ханты, эвены, эвенки, селькупы, саамы, эскимосы, долганы, чуванцы, кеты, нганасаны, юкагиры, энцы, манси, вепсы, коряки, кереки, ительмены. Часть из них продолжает заниматься оленеводством, охотой, рыболовством, морским зверобойным промыслом, собирательством.

Как рассказал Александр Скворцов, освоение Арктики русскими людьми началось в глубокой древности.

Еще в XI веке русские мореплаватели начали осваивать побережье Северного Ледовитого океана. А в 1499 году был основан первый русский заполярный город — Пустозерск. Александр Скворцов кандидат педагогических наук, доцент кафедры естествознания и географии ЛГУ им. А.С. Пушкина

Европейские исследователи начали изучать Арктику в XVI веке, но тогда ее рассматривали прежде всего как возможный морской коридор в Азию. Со временем регион стал вызывать все больший интерес. В конце XIX века норвежский полярник Фритьоф Нансен доказал, что в районе Северного полюса нет суши.

Изучение Арктики нашими соотечественниками велось и в Советском Союзе. В 1937 году Иван Папанин с экспедицией высадился на дрейфующую льдину и развернул научную станцию «Северный полюс-1». Экспедиция продолжалась девять месяцев. После этого дрейфующие станции работали до 1991 года.

В 1990-е годы финансирование арктических регионов сократилось, и многие объекты инфраструктуры были заброшены. Но уже в 2000-х годах началось возрождение освоения Арктики. Александр Скворцов кандидат педагогических наук, доцент кафедры естествознания и географии ЛГУ им. А.С. Пушкина

По словам эксперта, сейчас освоение Арктики происходит комплексно. Ведутся научные разработки — такие, как плавучая научная станция «Северный полюс», оснащенная лабораториями для геологических, геофизических и океанографических исследований, гидрометеорологическая космическая система, исследования в области специальных материалов, биотехнологий, сейсмоактивности и так далее.

Развивается транспорт и инфраструктура, в том числе Северный морской путь, трансарктический транспортный коридор, ледокольный флот в целом.

Происходит и военное развитие: строительство и развертывание военных баз, адаптация вооружений под сложные условия региона. Александр Скворцов кандидат педагогических наук, доцент кафедры естествознания и географии ЛГУ им. А.С. Пушкина

Также регион осваивается экономически благодаря множеству инициатив, в частности:

* Арктическая ипотека,

* программа реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО),

* программа «Доступное арендное жилье»,

* мастер-планы развития опорных населенных пунктов Арктической зоны,

* строительство и модернизация объектов.

Туристский потенциал Арктики включает в себя уникальные природные и культурные достопримечательности. На территории развиваются различные виды туризма: экологический, культурно-познавательный, круизный, этнографический, спортивный.

Ресурсы Арктики

Арктика считается регионом с огромным природно-ресурсным потенциалом. Он включает минеральные, энергетические, биологические и другие виды ресурсов, отметил эксперт.

В Арктике впечатляющее количество энергоресурсов: нефти и газа. Известно, что на Крайнем Севере добывают около 15% общего объема российской нефти, 83% — газа, 23% — золота (на Чукотке и в Якутии). Кроме того, в республике Саха (Якутия) добывают большую часть алмазов.

Крупнейшие местонахождения газа РФ в Арктике Главной «газовой кладовой» называют Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе расположено Уренгойское газовое месторождение, самое крупное в России. В арктической зоне есть Штокмановское и Тамбейское месторождения. Они образовались за миллионы лет, когда течения сносили сюда планктон и водоросли. Под давлением органика нагревается, и это способствует появлению газа. Главным нефтедобывающим регионом считается Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), также нефть добывают в Якутии, на севере Красноярского края. Всего в Арктической зоне РФ более 300 месторождений углеводородного сырья.

Среди других полезных ископаемых в Арктике находятся платиноиды, никель, редкоземельные металлы (скандий, иттрий, лантан) и апатитовые руды. На территории Якутии, Красноярского края, республики Коми и Чукотки залегают запасы угля.

Среди редких металлов в Арктике добываются:

* бериллий;

* вольфрам;

* галлий;

* индий;

* литий;

* никель;

* ниобий;

* тантал;

* титан.

Также Арктика является максимально привлекательным регионом для развития инфраструктуры возобновляемой энергетики: солнечной энергии в полярный день, ветровой энергии и так далее. Александр Скворцов кандидат педагогических наук, доцент кафедры естествознания и географии ЛГУ им. А.С. Пушкина

В полярных шапках области, покрытые многолетним льдом Арктики находится пресная вода, которую дают 11 рек и множество озер. В 32 крупнейших водоемах плато Путорана горного массива на северо-западе Среднесибирского плоскогорья содержится почти половина запаса озерных вод арктической зоны РФ.

Важнейшим транспортным ресурсом считается Северный морской путь — маршрут через Северный Ледовитый океан вдоль побережья России.

5600 км протяженность Северного морского пути

Он сокращает время и стоимость грузоперевозок, и таким образом усиливает привлекательность региона для мировой торговли. Поскольку маршрут пролегает через воды России, правила судоходства в акватории Северного морского пути также регулирует правительство России согласно Федеральному закону № 132 от 2012 года.

Экологические вызовы на пути освоения Арктики

При освоении Арктики для России возникают определенные экологические риски. В частности, на арктических территориях сохранились заброшенные советские базы, свалки металлолома, остатки топлива и неиспользуемой техники. Утилизация требует затрат и сложной работы по перемещению, поэтому проблема до сих пор не решена.

Также важно помнить о вреде от промышленного освоения. Добыча нефти и газа, развитие Северного морского пути и портов, строительство инфраструктуры неизбежно увеличивают антропогенную нагрузку. Но еще опаснее возможные аварии. Они чреваты необратимыми последствиями, например, медленным разложением нефти и долгим восстановлением экосистем.

Развитие судоходства хоть и принесло плюсы для торговли, но способствовало загрязнению акваторий и столкновению с морскими животными. Это спровоцировало фрагментации среды обитания: кормовая база нарушилась. Вкупе с изменениями миграционных маршрутов животных и исчезновением редких видов появился дополнительный стресс для экосистемы территорий.

В числе антропогенных факторов:

* выбросы парниковых газов и черного углерода, оседающего на снежно‑ледяном покрове и снижающего альбедо;

* риски нефтяного загрязнения при добыче и транспортировке углеводородов с учетом крайне низкой скорости биодеградации в арктических условиях;

* расширение судоходства по Северному морскому пути: угрозы разливов, выбросы метана при использовании сжиженного природного газа (СПГ) в качестве топлива;

* накопленное загрязнение от промышленных и военных объектов, включая радиоактивные отходы.

Распространение более двух с половиной тысяч потенциально опасных инвазивных видов чужеродных организмов, которые проникают вследствие потепления и вмешательства человека и несут угрозу биологическому многообразию через судоходство и туризм вытесняет аборигенную флору и фауну, добавил Александр Скворцов.