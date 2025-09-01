Самая уродливая в мире: как выглядит рыба-капля и почему ее внешность не так однозначна

Если бы проводили конкурс «самая странная морская знаменитость», то рыба-капля наверняка бы взяла первое место. Она похожа на карикатуру человека после тяжелого дня. Однажды ее признали «самым уродливым существом в мире», и с тех пор рыба-капля уверенно удерживает этот титул. Но за несуразной оболочкой скрывается уникальное создание глубин, которое приспособилось к жизни там, где мало кто способен выжить. Подробнее о ней — в материале «Газеты.Ru».

Общая характеристика рыбы-капли

Рыба-капля (лат. — psychrolutes marcidus) — жительница подводных глубин у побережья Австралии и Тасмании. Туда, где она обитает, не проникает свет, давление там в десятки раз выше, чем на поверхности, а температура воды держится в районе нескольких градусов выше ноля. Для большинства существ такие условия не совместимы с жизнью, но для капли это естественная среда.

Рыба-капля принадлежит к семейству психролютовых, представители которого обитают на глубине в холодных придонных водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Среди них встречаются вполне обычные на вид рыбы.

Средняя длина рыбы-капли — около 30 см, но встречаются экземпляры до 70 см. При этом вес обычно не превышает двух килограммов. Несмотря на то, что капля выглядит рыхлой и уязвимой, в своей стихии она может прожить до 20 лет.

Ее тело устроено совсем не так, как у «нормальных» рыб. Вместо мускулистой плотной формы — студенистая масса, напоминающая желе.

close HUM Images/Universal Images Group via Getty Images

У нее нет чешуи и плавательного пузыря, которым обычные рыбы регулируют свое положение в воде. Зато вся конструкция организма устроена так, чтобы экономить силы: плотность тканей чуть меньше плотности морской воды — за счет этого рыба-капля буквально «зависает» над дном, не делая лишних движений.

По характеру это настоящий интроверт океана. Она почти не плавает и не охотится активно. Ее стратегия — затаиться и ждать. Если рядом проплывет мелкое ракообразное или рыбешка, капля просто откроет рот и мгновенно засосет добычу. На первый взгляд может показаться, что это ленивое существо. Но на глубине, где еду приходится добывать с трудом, именно такой образ жизни и дает шанс на выживание.

При этом у рыбы-капли довольно необычное размножение: самка откладывают десятки тысяч мелких розоватых икринок прямо на дно, а затем остается рядом и охраняет кладку, иногда «вентилируя» ее плавниками, чтобы к икре поступал кислород. Такое поведение редкость для глубоководных рыб — большинство видов просто оставляют икру без присмотра. Благодаря этой заботе потомство получает больше шансов на выживание в суровых условиях океана.

Как выглядит рыба-капля

На фотографиях рыба-капля выглядит так, будто это герой неудачного пластилинового мультфильма: дряблое «лицо», огромный «нос», опущенные уголки рта и взгляд вечного пессимиста. В фильме «Люди в черном 3» она появилась в одном из эпизодов, исполнив «без грима» роль инопланетного существа. В 2013 году Общество защиты уродливых животных (организация, цель которой — привлечь внимание к исчезающим видам животных, которые не обладают миловидной внешностью, но чья роль в экосистеме не менее важна) даже назвало ее самым безобразным животным в мире.

close Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но тут кроется важная оговорка: на самом деле в своей естественной среде рыба-капля вовсе не такая страшная.

Дело в том, что на глубине в тысячу метров вода давит на тело с силой, в десятки раз превышающей привычное нам атмосферное давление. В этих условиях мягкие ткани рыбы остаются более плотными и упругими. Но стоит поднять ее на поверхность, как все меняется.

Резкое падение давления приводит к баротравме: внутренние жидкости и желеобразные ткани начинают расширяться, мышцы теряют форму, кожа расползается, а кости, которых и так немного, не выдерживают. Именно поэтому на фотографиях рыба кажется бесформенным сгустком.

Что примечательно — после поднятия на поверхность обратно вернуть рыбу уже нельзя. Ее тело, рассчитанное на огромное давление, на поверхности разрушается необратимо. Именно поэтому ихтиологи стараются минимизировать вылов и исследовать рыбу-каплю в естественной среде, а не на поверхности.

Если резюмировать, то внешность рыбы-капли — это не ошибка природы и не случайная мутация, а отточенная эволюцией форма для выживания . В условиях огромного давления и дефицита пищи любые мышцы и кости — лишний балласт. Гораздо эффективнее иметь «минимальную комплектацию». Ученые отмечают, что внизу, в естественной среде, рыба-капля куда больше похожа на обычную рыбу: пусть с мягким телом, но и вполне узнаваемыми очертаниями, то есть ее «уродство» — это во многом особенность, вызванная условиями подъема на поверхность.

close Wikimedia Commons

Образ жизни рыбы-капли: как она охотится и чем питается

Рыба-капля — это, пожалуй, квинтэссенция спокойствия. Она почти не двигается, не гоняется за добычей и вообще не тратит силы зря. Такой образ жизни продиктован средой: на глубине в тысячу метров нет буйства красок и стай рыбы, как в тропических рифах. Здесь темно, холодно, а еда встречается редко.

Капля выбрала тактику «энергосбережения»: она буквально зависает в нескольких сантиметрах над дном и ждет, пока мимо проплывет что-то съедобное. Обычно это ракообразные, моллюски или мелкая рыба. Охота выглядит просто: жертва подплывает близко, капля открывает рот — дело сделано. Она резко всасывает воду вместе с добычей. Никаких погонь, атак или сложных маневров.

close Noaa Ocean Exploration/Keystone Press Agency/Global Look Press

Интересно, что именно такая пассивная стратегия позволяет ей выживать там, где другие виды не справились бы. Для активного плавания нужны мощные мышцы и кислород, а у капли нет ни того, ни другого в достатке. Но в условиях глубоководья это скорее преимущество, чем недостаток.

Ученые предполагают, что подобная стратегия «энергосбережения» напрямую связана с тем, что организм капли устроен максимально просто. Без мощных мышц и развитых органов ей было бы сложно активно охотиться или совершать долгие заплывы. Но в этом и заключается хитрость — чем меньше трат на «обслуживание тела», тем больше шансов прожить долго и спокойно в суровых условиях океана. Иногда ее называют «сидячим хищником». Рыба-капля напоминает человека, который не бегает по супермаркету в поисках еды, а спокойно сидит дома и ждет доставку.