В Московском зоопарке рассказали, зачем манул Тимофей худеет к лету

Манул Тимофей похудел почти в два раза к лету, чтобы сохранить нормальный обмен веществ. Об этом «Газете.Ru» рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, отметив, что разжировка проходит очень плавно на протяжении всей весны.

«У всех животных, живущих в регионах, где холодные зимы, наблюдается сезонная динамика веса. К зиме они набирают, к лету сбрасывают. Манулов это тоже касается, поскольку в их природных местообитаниях — степях и плоскогорьях Центральной Азии — резко континентальный климат, с жарким летом и холодной зимой. Их организм эволюционно приспособлен к таким изменениям, и если не обеспечивать динамику веса, то будет нарушен обмен веществ. Зажировка и разжировка происходят очень плавно в течение осени и весны соответственно. По сути, это плавные колебания веса в течение года, а не разовый какой-то процесс», — заявила она.

Акулова подчеркнула, что во время зажировки и разжировки меняется не рацион, а количество корма.

«Манул питается целыми тушками перепелов, лабораторных крыс и морских свинок круглогодично, просто количество корма разное. В конце лета и осенью количество корма увеличивают, и он набирает вес, а весной — наоборот», — добавила она.

10 июня столичный зоопарк сообщил, что манул Тимофей завершил процесс разжировки к лету и достиг своего минимального веса, похудев с шести до 3,7 кг. Генеральный директор учреждения Светлана Акулова уточнила, что сейчас животное кормят шесть дней в неделю порцией весом около 350 гр, а один день остается разгрузочным.

«Сотрудники Московского зоопарка стараются выкладывать еду для манула в разное время, чтобы мотивировать Тимошу чаще выходить на обход территории и искать «добычу». Кроме веса изменился и «наряд» Тимофея – его шерсть к летнему сезону стала менее плотной, по сравнению с зимним облачением», — сказала она.

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