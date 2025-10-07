На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

Манчкины: чем они известны и почему считаются «таксами» в мире кошек

Порода кошек манчкин: история появления, особенности ухода и содержания
true
true
true
close
Dasha Parfenova/Shutterstock/FOTODOM
Соцсети покоряет коротколапый котик, который встает в позу суслика и вызывает умиление пользователей. Эта порода называется манчкин, и в некоторых странах она даже признана дефектной. На самом деле короткие лапки — не более, чем генетическая мутация, почти не влияющая на подвижность. Откуда появились манчкины, какие у них особенности и почему они так странно называются — в материале «Газеты.Ru».

Когда и где появились манчкины Внешний вид манчкинов Другие породы кошек с короткими лапами Характер и поведение манчкинов Взаимодействие с другими особями Как ухаживать за манчкином Как выбрать манчкина Плюсы и минусы манчкинов

Когда и где появились манчкины

Впервые коротколапых представителей семейства кошачьих заметили еще в Англии: таких особей начал описывать доктор Уильямс-Джонс в ветеринарных отчетах в 1940-х годах. Во время Второй мировой войны исследования и разведение прекратились. В России коротколапые кошки появились в послевоенное время. Но порода не закрепилась, и зачастую их воспринимали как животных с особенностью.

По другой версии, коротколапые кошки появились в Японии. На некоторых островах вулканического происхождения земля постоянно осыпалась, «уходила из-под ног». Местные животные приспособились бегать по ней, пригибаясь и прижимаясь всем телом. Неизвестно, действительно ли коротколапых кошек завезли в другие страны с этих островов, но движения манчкина действительно напоминают полубег с прижатым к земле телом.

close
PARINYA ART/Shutterstock/FOTODOM

Манчкины стали широко известны в 1983 году, когда учительница из Луизианы Сандра Хоченедел спасла коротколапую кошку от гнавшихся за ней собак. Опасаясь, что в следующий раз пушистой незнакомке повезет меньше, Сандра приютила кошку и назвала Блэкберри. Позже женщина обнаружила, что у котят ее любимицы тоже короткие лапы. Это говорило о генетике, а не об аномалии.

Уже в 1991 году на выставке Международной ассоциации кошек миру показали манчкина. До сих пор он считается самой популярной из немногих пород коротколапых кошек. Тогда вокруг манчкина разгорелись жаркие споры: одни считали коротколапость дефектом и призывали отказаться от разведения кошек с такой особенностью. А их оппоненты, наоборот, убеждали общественность в пользе выращивания манчкинов ради разнообразия кошачьего мира.

Сегодня манчкины официально признаны фелинологическими организациями и популярны во многих странах мира, их стоимость в России — около 55 тыс. рублей. Хотя по поводу разведения манчкинов до сих пор ведутся дискуссии.

В 2014 году в Нидерландах запретили разводить манчкинов, их назвали животными с генетическими дефектами. Такого же мнения придерживаются и в штате Виктория в Австралии.

Внешний вид манчкинов

Главная особенность манчкинов — это лапы. Они короче лап других кошек примерно на 3-5 см, из-за чего создается впечатление, что манчкин всегда ходит, пригнувшись. Некоторые называют манчкинов таксой в мире котов. При этом и тело, и лапы у этих кошек мускулистые и подвижные. Манчкины, как и обычные кошки, умеют прыгать, но не очень высоко. В остальном коротколапость не влияет на движение животного. Рост манчкина — около 15-20 см в холке. Часто манчкины стоят на задних лапах в позе суслика.

Голова манчкина среднего размера. Если у ориентала острая морда, то у манчкина она слегка закругленная. Большие миндалевидные глаза создают впечатление удивленного взгляда. Поэтому манчкинов иногда называют «кукольными» кошками. Уши у них крупные и прямостоячие, с закругленными кончиками.

Вес кошки достигает 3,6 кг, коты могут весить до 4,1 кг. Шерсть у этих некрупных кошек может быть короткой или длинной в зависимости от генетики, но обычно она плотная и мягкая на ощупь. Окрасов много: манчкины бывают полосатыми, пятнистыми, однотонными, двухцветными.

close
makieni/Shutterstock/FOTODOM

Другие породы кошек с короткими лапами

Манчкины считаются самыми крупными среди коротколапых кошек, остальные более мелкие породы не зарегистрированы официально, за редким исключением. От скрещивания с манчкинами возникли следующие породы:

  • Бамбино. Самый известный наследник манчкинов произошел от скрещивания со сфинксами. У него большие уши, короткие лапы и совсем нет шерсти. В холодное время года за бамбино нужен контроль: они мерзнут и прибиваются к батарее, но из-за длительного нахождения у источника тепла на коже могут появиться ожоги.

  • Кинкалоу. Порода появилась после скрещивания манчкинов с американским керлом. Их можно узнать по загнутым наружу ушам, которые приобретают характерный изгиб с взрослением котенка. Это общительные и игривые кошки, которые везде следуют за хозяином.

  • Менуэт. Результат скрещивания манчкинов с персидской кошкой дал менуэтам роскошную шерсть, которую необходимо часто вычесывать. Сначала породу окрестили «наполеон», но заменили это название на «менуэт» — кошка совершает короткие шаги, будто танцуя. Менуэты отличаются спокойным характером.

  • Скоттиш-килт. Порода возникла от скрещивания манчкинов с шотландскими вислоухими котами. Это пушистые кошки с большими глазами и прижатыми к телу ушами. Порода не признана федерациями кошек: потомство скоттиш-килтов практически не способно выжить в природе из-за особенностей ушей и лап.

  • Лэмбкин. Эта порода была выведена в США, их отличительная черта — курчавая шерсть. За эти завитки они получили название «лэмбкин», так как lamb в переводе — «ягненок». Их нужно вычесывать пару раз в неделю.

  • Минскин. Произошла от скрещивания манчкинов с бурмой, сфинксом и девон-рексом. Из каждой породы помесь взяла характерные особенности: короткие лапы, отсутствие шерсти или островки короткой шерсти на теле, а также окрас колор пойнт (смесь белого, серого цветов и темных пятен).

  • Двельф. Получился в результате скрещивания манчкина, сфинкса и американского керла. У этих кошек отсутствует шерсть, а уши закручены, как у «родственников» породы кинкалоу.

  • Генетта. Помесь манчкина и бенгальской кошки представляет собой коротколапое животное с пятнистым окрасом.

Характер и поведение манчкинов

Большинство манчкинов обладает активным и дружелюбным характером. Несмотря на короткие лапы, манчкины очень любят играть, бегать и забираться на высоту. Так как коротколапость не всегда позволяет им добиться цели, они проявляют смекалку и находят обходные пути. Природный ум позволяет манчкинам легко осваивать правила и команды.

close
LittlePigy/Shutterstock/FOTODOM

Отсюда любопытность, характерная для манчкинов. Они обожают взбираться по разным поверхностям, чтобы заглянуть во все шкафы и ящики, исследовать полки.

Манчкины очень общительные. Они выбирают одного «любимого хозяина» в доме и следуют за ним по пятам.

Но манчкины не любят излишнее внимание: они часто садятся рядом с хозяином, но почти не просятся на руки. Если человек не проявляет к ним интереса, они не будут требовательно мяукать, а просто спокойно уснут подле ног. Манчкины хорошо уживаются с детьми.

Взаимодействие с другими особями

Эти милые котики отличаются социальным поведением. Они первыми идут на контакт, когда в доме завелся новый питомец и редко проявляют агрессию. Если другой кот или кошка любят играть, манчкины с удовольствием присоединятся к игре.

У манчкинов нет желания доминировать. Если они появляются в семье, где другое животное уже выбрало свою территорию, то манчкины не будут лезть в драку. Скорее всего, они подстроятся под хозяина и останутся в стороне. Но в этом случае стоит проследить за формированием отношений двух питомцев: бывает, что манчкин опасается другого животного и поэтому предпочитает подолгу оставаться на месте, не вступать в конфликт. В это же время манчкин может испытывать стресс.

У представителей этой породы также хорошая совместимость с собаками, особенно, если оба животных были взяты в семью в раннем возрасте. Тогда они растут вместе и не воюют за территорию. Когда в доме, где живет манчкин, появляется щенок, опасаться нечего — большинство представителей коротколапых спокойно знакомятся с собаками, не шипят и не выпускают когти.

Манчкин неплохо ладит и с другими крупными питомцами, например, с кроликами. Но не забывайте, что коротколапая кошка по своей природе не отличается от других кошачьих: манчкин сохраняет охотничий инстинкт. Поэтому попугайчикам, хомякам и другим грызунам и птицам лучше оставаться в клетке или вольере.

Как ухаживать за манчкином

Манчкины не требуют особого ухода: короткошерстных представителей породы лучше вычесывать раз в неделю, а длинношерстных — 2-3 раза, чтобы избежать колтунов в шерсти. Купать манчкинов нужно по мере загрязнения или раз в несколько месяцев. Подстригать когти лучше раз в 2-3 недели, так как манчкины очень активные.

Коротколапые кошки склонны к набору веса, поэтому важно следить за физической формой манчкина и не перекармливать его. Для питания подойдет сбалансированный корм премиум-класса. Также манчкины любят сырую курицу, которая богата витаминами. При этом приготовленное мясо их не очень интересует.

В среднем манчкины живут 15 лет, но долгожители дотягивают и до 20. У обычных манчкинов нет болезней, которые характерны для породы, но важно посещать ветеринара для осмотра и вакцинации. У некоторых особей может быть врожденный лордоз искривление отделов позвоночника, при котором спина выгнута внутрь — он вызывает ослабление мышц. В этом случае позвоночник опускается на грудную полость и давит на сердце и легкие. Подобные случаи редкие, и наблюдаются у манчкинов не чаще, чем у представителей других пород кошек. Существует мнение, что из-за ограничения в подвижности у манчкинов может развиться остеоартрит. Хозяину лучше предусмотреть все риски и своевременно делать животному рентгенографию.

close
Dasha Parfenova/Shutterstock/FOTODOM

Уши манчкинов нужно проверять раз в две недели и при необходимости очищать ватным диском. Если у манчкина завернуты уши (одна из редких пород), то делать это следует чаще.

Из-за коротких лап следует заранее подготовиться к появлению манчкина в доме. Когтеточка должна быть не слишком высокой и устойчивой, а игрушки — находиться в доступности от кошки. Учитывайте, что из-за строения лап манчкины не всегда могут залезть на высоту. Поэтому им необходима «кошачья лестница», чтобы спуститься и не повредить конечности.

Как выбрать манчкина

При выборе манчкина необходимо обратить внимание на его родителей. Коротколапую кошку лучше вязать с представителями других пород. Если оба родителя коротколапые, это может негативно отразиться на потомстве: появятся косолапость, ген кривых лап.

Также обратите внимание, в каких условиях живут котята. Если заводчик держит манчкина в клетке, это может негативно сказаться на его социализации и адаптации в доме. Лучше выбирать котят, которые передвигаются свободно по квартире, схожей с их будущим местом жительства. Тогда переезд будет для манчкина комфортным.

Плюсы и минусы манчкинов

Среди плюсов любители манчкинов выделяют:

  • Запоминающуюся внешность. Короткие лапы и миндалевидные глаза придают кошке особый шарм.
  • Компактность. Благодаря небольшому росту и весу манчкинов удобно содержать в квартире.
  • Дружелюбный характер. Так как манчкины отлично ладят с людьми и животными, им будет легко ужиться в большой семье.
  • Ум и любопытство. Манчкины легко привыкают к запретам в доме и всегда найдут, чем заняться в отсутствие хозяина.
  • Игривость. Манчкины очень активны и любят играть даже во взрослом возрасте.

В то же время есть факторы, которые могут предостеречь потенциального заводчика манчкина. Внимательно отнеситесь к ним, если думаете о манчкине в качестве домашнего животного.

  • Ограничение в прыжках. Для манчкина нужно оборудовать квартиру: сделать подставки, полки или купить лестницу, чтобы питомец мог беспрепятственно забраться на высоту.
  • Склонность к полноте. Необходимо следить за весом манчкина, так как они могут набирать его из-за компактного телосложения.
  • Возможные проблемы с позвоночником и суставами. Некоторые специалисты считают, что короткие лапы вызывают болезни позвоночника и боль в суставах. Хотя официальных подтверждений этому пока нет.
  • Требование внимания. Манчкины привязываются к одному человеку в доме и следуют за ним по пятам. Подумайте об этом, если вас раздражает постоянный спутник.
  • Высокая цена. Манчкины не так распространены среди заводчиков, поэтому цена за котенка достигает 55 тыс. рублей. Если покупать манчкинов для разведения, стоимость будет существенно выше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами