Дружил с Хабибом, стал лицом UFC: как сейчас живет блогер Хасбик

История Хасбика: как миниатюрный дагестанец стал популярным, чем он занимается и сколько зарабатывает

В 2021 году мировое спортивное сообщество узнало о блогере Хасбулле Магомедове, более известном как Хасбик. Уроженец Дагестана с внешностью и голосом детсадовца четыре года назад стал невероятно популярным в Сети, подружился с непобедимым Хабибом Нурмагомедовым и благодаря контракту с UFC заработал миллионы. Как прославился Хасбик, с кем из знаменитостей сотрудничал и чем он занимается сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Семья Хасбика

Настоящее имя блогера Хасбика — Хасбулла Магомедов. Он родился 7 июля 2002 года в даргинской семье (даргинцы — один из коренных народов Кавказа, исторически проживающий в центральной части Дагестана). Сам Хасбулла утверждал, что день его рождения — 27 января.

О родителях Хасбика мало что известно, они простые люди, избегающие внимания и публичности. Отец работал сантехником. Как и большинство жителей Дагестана, родители Хасбуллы — мусульмане. Долгое время блогер скрывал свое место рождения: его близкие говорили, что он родился в Махачкале, сам блогер часто публиковал фотографии из села Новый Хушет. В 2022 году вышло интервью Хасбика Калебу Прессли, где ведущий говорит, что его гость родился в селе Акша Забайкальского края и в детстве переехал в Махачкалу.

В раннем детстве мальчик развивался, как все дети. Он перестал расти в пятилетнем возрасте: рост остановился на отметке 93 сантиметра, а вес достиг 19 килограммов. Сам Хасбик выглядит как ребенок с тонким голосом из-за редкой генетической аномалии. По его словам, врачи не смогли поставить ему точный диагноз.

«Считаю ли я себя инвалидом? Я не считаю, а родители — да, считают. Врачи — тоже. У меня только с ростом проблемы. И когда быстро хожу, то устаю. Ум у меня — на мои 18 лет», — заявил блогер в интервью несколько лет назад.

close hasbulla.hushetskiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хасбулла посещал четыре класса медресе (мусульманской школы), где ему не нравилось. Он уговорил друга помочь ему сбежать и вернулся домой.

В 2021 году стало известно, что у Хасбуллы Магомедова есть сестра, которая, вероятно, имеет аналогичное генетическое заболевание. Видео с ней опубликовала врач, подписавшая ролик «Сестра Хасбика».

Блогер потребовал от женщины извинений, иначе обещал ее найти и убить. В ответ доктор уточнила, что она лишь сняла видео, а опубликовали его неизвестные недоброжелатели. Тогда Хасбик извинился перед врачом за агрессию и попросил больше не публиковать видео с родственницей.

Как Хасбик стал популярным

Впервые о Хасбике заговорили в 2019 году после видео, на котором он с аппетитом ест клубнику со словами «Клубника — бомба, честно говоря». Цитата блогера широко разошлась по Сети, один из пользователей добавил к ней ритмичную музыку. Она стала хитом TikTok: c тегом #клубникабомба пользователи сняли более 50 тысяч роликов.

Позже Хасбик опубликовал еще несколько роликов с клубникой. Прославившегося блогера стали узнавать в Дагестане, он прорекламировал несколько местных поставщиков фруктов и овощей.

В 2020 году на Хасбуллу вышел YouTube-блогер Асхаб Тамаев, известный как Чеченский Халк. Он создавал спортивный контент, занимался организацией поп-ММА турниров, где участвовали непрофессиональные спортсмены, артисты и блогеры, а позже основал лигу Hype Fighting Championship.

Тамаев предложил Хасбику делать совместные видео. Так на YouTube вышел ролик «Один день с 18-летним блогером», где Хасбик показывал свою жизнь в Махачкале, ездил в спортзал и по магазинам. За это видео ему заплатили гонорар 25 тыс. рублей. Всего на канале Тамаева вышло около десятка видео с Хасбуллой Магомедовым, где он пытался летать на гелиевых шарах, ездил на карте и скупал на скорость бытовую технику.

Поединок с Абдурозиком

К тому времени поп-ММА турниры уже пользовались большой популярностью в Интернете. Тенденция зародилась еще в «нулевых» на телевидении, когда в ходе спортивных шоу на ринге сходились актеры, певцы, телеведущие и прочие медийные личности.

В турнирах Асхаба Тамаева и других организаторов могли участвовать соперники разных полов и весовых категорий. Главными событиями становились треш-токи (оскорбительные перепалки соперников, с целью вывести друг друга из равновесия) между участниками перед боем и дуэли взглядов. Развитие поп-ММА стало главным «бустом» в карьере Хасбика.

Когда Хасбик объявил, что готов выйти на ринг с любым человеком в весе до 18 килограммов, на его вызов ответил Абдурозик — 20-летний певец из Таджикистана, который перестал расти после затяжного рахита и остался в теле пятилетнего ребенка. Продвижением поединка занимался Асхаб Тамаев.

close Хасбик и Абдурозик tamaaev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Предстоящий бой вызвал огромный интерес у пользователей соцсетей, в том числе благодаря масштабному промоушену. Видео встречи двух необычных соперников набрало 21 миллион просмотров, мемы с кадрами пресс-конференции публиковал даже Шакил О'Нил. Российская спортивная ассоциация маленьких людей назвала бой неэтичным.

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Поединок так и не состоялся. Тамаев заявил, что «это было сделано ради шоу». Также в его окружении сообщили, что по предварительным условиям Хасбик должен был получить за выход на ринг один миллион рублей, но запросил 20. Организатор готов был предложить ему семь миллионов, однако Хасбик перестал выходить на связь и отвечать на сообщения.

Летом 2021 года Хасбик и Тамаев прекратили сотрудничество. Причиной, по словам чеченского блогера, стало «недопонимание».

Знакомство с Хабибом и сотрудничество с UFC

В Дагестане Хасбулла тренировался в зале Хабиба Нурмагомедова, бывшего чемпиона UFC. Там он подружился с владельцем зала, а еще с бойцом смешанных боевых искусств Исламом Махачевым.

Спортсмены неоднократно публиковали фото с Хасбиком в своих социальных сетях, благодаря чему блогера узнали поклонники смешанных единоборств. Вместе с бойцами Хасбик летал в Абу-Даби на бой и стоял в первом ряду среди близких Махачева. А позже после победы Махачева Хабиб Нурмагомедов выносил его на ринг на плечах, чтобы поздравить чемпиона.

Благодаря этой дружбе Хасбик стал известен далеко за пределами Дагестана. Хабиб делился, что на зарубежных мероприятиях Хасбуллу нередко принимают за его младшего брата.

close Хасбик и Хабиб hasbulla.hushetskiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хасбиком заинтересовался глава UFC Дана Уайт. Он пригласил блогера в США и предложил ему стать лицом и талисманом лиги. Хасбулла Магомедов подписал пятилетний контракт, согласно которому он должен всячески продвигать чемпионат, посещать мероприятия организации, выходить на ринг и лично поздравлять победителей.

Сумма контракта не объявлялась, но сам Дана Уайт заявлял, что в промоушене компания заработала более 1 млн долларов благодаря Хасбику. Сразу после объявления о контракте UFC запустила в продажу футболки с лицом нового талисмана, а EA Sports добавила персонажа Хасбика в видеоигру UFC.

С тех пор Хасбулла Магомедов посетил множество мероприятий и встретился со многими известными личностями. По словам Хабиба Нурмагомедова, блогер стал более известен в США, чем в России. Хасбик познакомился с некоторыми бойцами UFC, посещал матчи NBA, лично общался с Шакилом О'Нилом и актером Марком Уолбергом. Всемирно известный боец Майк Тайсон встретился с Хасбиком и в шутку потискал его, усадив к себе на колени. Позже Тайсон признался, что в момент знакомства считал Хасбика ребенком.

В 2024 году Хасбулла дал интервью Такеру Карлсону, а также появился в комедийном шоу «Что было дальше?». Он рассказывал, что в социальных сетях ему пишут Дуэйн Джонсон и Ким Кардашьян, но общаться со звездами блогеру неинтересно.

Скандалы с участием Хасбика

Хасбулла Магомедов не раз становился участником сетевых скандалов, которые широко обсуждались. Так, в 2022 году поведение блогера возмутило известного ирландского бойца Конора МакГрегора, проигравшего в бою Хабибу Нурмагомедову. Тогда Хасбик опубликовал видео с петухом, где называет его МакГрегором.

Ирландский спортсмен пришел в ярость и назвал Хасбика «мерзким результатом инцеста». Он предложил блогеру встретиться и сразиться в игре в баскетбол. Позже он опубликовал еще один оскорбительный пост в Twitter (сейчас — X), где обозвал блогера «мелким калекой». Несколько минут спустя МакГрегор удалил пост, но Хасбик уже увидел оскорбительное сообщение и заявил: «Дядя Дана Уайт и UFC, пожалуйста, дайте мне съесть эту курицу Конора Макгрегора. Я голоден и разобью его своим горским духом. Мой брат Хабиб уже разгромил его и его команду, пришла моя очередь подняться».

Среди бойцов ММА нашлись как сторонники Хасбика, так и те, кто поддержал МакГрегора. Конфликт сам собой сошел на нет, и больше его участники не задевали друг друга публично. Позже Хасбика на бой вызывал боец Марлон Вера, но поединок не состоялся.

В апреле 2023 года пользователей возмутило видео, где Хасбик отчитывает кота, бьет его и сильно тянет за уши. Блогера назвали живодером и потребовали объяснений.

Тогда Хасбик вышел на связь и сказал, что воспитывал животное — якобы кот «не слушался и фигней страдал на улице». По его словам, кот — любимое животное блогера, он держит его дома.

close hasbulla.hushetskiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В интервью Хасбик часто рассказывал, что любит кататься с друзьями по улицам Махачкалы. В мае 2023 года блогера и его друзей задержали за нарушение ПДД, когда те ехали со свадьбы и перекрыли движение. Нарушителей отвезли в отделение и составили в отношении них протокол.

Позже Хасбик обратился в своих соцсетях к подписчикам, объяснив случившееся желанием хайпа. Он извинился и обещал, что больше такое не повторится.

Осенью 2023 года Хасбик неоднократно поддерживал Палестину в конфликте с Израилем, а также публиковал картинки против еврейских беженцев и угрожал сжечь отель в Хасавюрте за прием постояльцев еврейского происхождения. В ноябре блогер раскритиковал тех, кто совершает дуа (обращение мусульманина к Аллаху) за Палестину, но при этом пользуется товарами из США и Израиля. Однако за день до этого сам Хасбик выложил фото с айфоном в руках, а на его ногах были кроссовки американского бренда Nike из коллаборации с баскетболистом Майклом Джорданом. Активисты написали несколько заявлений в Генпрокуратуру на Хасбуллу из-за антисемитских постов, после чего тот удалил их.

Доходы Хасбика

В 2023 году Forbes опубликовал информацию о том, что Хасбик заработал за три года больше 2 млн долларов. В эти суммы входили доходы от съемок в видео Асхаба Тамаева, медиадеятельности, а также создания собственных NFT-токенов.

Уже на следующий день Хасбулла обвинил издание во лжи и пригрозил судом.

«Я могу аккуратно заявление на вас написать, потому что вы тут показываете неправильную информацию для людей», — написал он в комментариях под постом издания.

Он добавил, что такие деньги «в глаза не видел» и попросил админа «не нести фигню, по-братски». Позже российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что названная сумма Forbes о миллионных доходах Хасбика вполне соответствует действительности.

Чем занимается Хасбик сейчас

О жизни Хасбика сейчас известно мало, его популярность подугасла после возвращения в Россию. Блогер продолжает вести социальные сети, на его аккаунты подписано более семи миллионов пользователей, среди которых рэп-исполнитель Дрейк, профессиональный гонщик Чарльз Леклер и другие звезды. Хасбик делится снимками из Дубая, Таиланда и фотографируется с поясом UFC в рамках действующего контракта. Также он участвовал в битве взглядов с бойцом Алексом Перрейрой. За его деятельностью следят в основном давние поклонники, появившиеся после мема «Клубника — бомба».

У Хасбика также есть Telegram-канал, где он публикует мотивирующие цитаты и рассказывает о своей жизни чуть больше. Блогер часто вспоминает путешествие в США в 2022 году. В одном из интервью Хасбик рассказал, как Илон Маск пригласил его к себе в офис. Блогер ждал два дня, но предприниматель ссылался на занятость, а позже просто проехал мимо.

close hasbulla.hushetskiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В мае 2025 года Хасбик публично обратился к испанскому бойцу Илии Топурии, который сражался за пояс в легком весе. Он бросил вызов бойцу и предложил главе UFC Дане Уайту заключить новый контракт, чтобы привезти «пояс легкого веса обратно в Дагестан».

Пока соперник думает, блогер участвует в российском реалити-шоу ALF Reality. На съемках он провел удушающий прием главной легенде UFC, чемпиону в тяжелом весе из США Джону Джонсу.