Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Хасбика написали заявление в прокуратуру Дагестана

Mash: на блогера Хасбика написали заявление из-за антисемитских постов

close
100%
@hasbulla.hushetskiy/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Активист Александр Морозов написал заявление в прокуратуру Дагестана на местного блогера Хасбика из-за антисемитских публикаций в октябре 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Первое заявление на Хасбика написали еще во время антисемитских волнений в Махачкале, однако местные силовики к сегодняшнему дню так и не предприняли никаких мер. Сейчас в прокуратуру написали жалобу по поводу слишком долгой работы над заявлением.

Недавно Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска на 2 млн рублей к певцу Филиппу Киркорову после того, как он посетил Донбасс. По данным издания, представители РАО подали ходатайство об отзыве иска в отношении Киркорова накануне, при этом решение по этому вопросу еще не принято.

РАО подало иск на певца в конце декабря 2023 года на фоне того, что он принял участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. В организации уточнили, что певец не выплатил вознаграждения авторам 13 песен, которые он исполнил в Кремле с 27 по 30 апреля 2022 года.

Ранее Николай Расторгуев начал репетировать песню исполнителя ST.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами