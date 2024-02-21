На Хасбика написали заявление в прокуратуру Дагестана

Активист Александр Морозов написал заявление в прокуратуру Дагестана на местного блогера Хасбика из-за антисемитских публикаций в октябре 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Первое заявление на Хасбика написали еще во время антисемитских волнений в Махачкале, однако местные силовики к сегодняшнему дню так и не предприняли никаких мер. Сейчас в прокуратуру написали жалобу по поводу слишком долгой работы над заявлением.

Недавно Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска на 2 млн рублей к певцу Филиппу Киркорову после того, как он посетил Донбасс. По данным издания, представители РАО подали ходатайство об отзыве иска в отношении Киркорова накануне, при этом решение по этому вопросу еще не принято.

РАО подало иск на певца в конце декабря 2023 года на фоне того, что он принял участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. В организации уточнили, что певец не выплатил вознаграждения авторам 13 песен, которые он исполнил в Кремле с 27 по 30 апреля 2022 года.

Ранее Николай Расторгуев начал репетировать песню исполнителя ST.