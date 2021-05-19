«Подпольные бои для хайпа»: кому выгоден поединок Хасбика и Абдурозика

Поединок между маленькими людьми — 18-летним дагестанцем Хасбуллой Магомедовым и 17-летним певцом Абдурозиком из Таджикистана, анонс которого стал вирусной новостью в Instagram, в Спортивной ассоциации маленьких людей назвали неэтичным и неправильным. По мнению главы организации Ульяны Подпальной, это шоу проводится не для поддержки маленьких людей, а для смеха над ними.

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Подпальная подчеркнула, что единственная польза от боя Хасбуллы с Абдурозиком может быть выражена только во включении подобной дисциплины в список паралимпийских видов спорта.

«Это не то что даже показательный бой, — им платят большую сумму денег, и это шоу, чтобы люди посмеялись. Ничего серьезного в этом нет, это не спорт. Это неэтично, неправильно, с моей точки зрения. Мне кажется, только с одной стороны это может быть правильным и красивым — если единоборства среди маленьких людей сделают паралимпийским видом спорта. Это может быть дзюдо, карате, и люди будут понимать, что это серьезный вид спорта, серьезные выступления, а не какое-то шоу для смеха.

Такое мероприятие не привлекает внимание к спорту маленьких людей. Если интерес к этому и может появиться, то только за счет того, что в это вкладывают много денег. А с точки зрения спортивного карьерного роста этих ребят – нет перспектив»,

— сказала Подпальная в комментарии «Газете.Ru».

С похожей точкой зрения выступил и известный по сериалам «Домашний арест» и «По колено» актер Артем Бобцов, чей рост составляет 132 см. По его словам, государство должно взять на контроль и обеспечение любые виды спорта, в том числе и единоборства, среди маленьких людей, чтобы избежать распространения контента, направленного лишь на развлечение аудитории, а не поддержку самих участников шоу.

«Я состою в чате, где общаются примерно 50 маленьких ребят. И одна из девчонок за пару месяцев до этих событий предложила идею боев между маленькими. Лично я скажу так: мне сейчас 35, и если бы это было лет 15 назад, когда я спортом больше интересовался, то мне бы было это интересно. Я ни разу не боролся на равных, ни разу не было такого спортивного момента – физически показать себя равным с кем-то. С этической точки зрения – эта история ради денег. Разные вещи – мое отношение как маленького человека и отношение большого человека. Большие будут смеяться над этим, ржать, а кто-то будет, наоборот обижаться – мол, что вы издеваетесь над маленькими. Жалеть начнут. Но мы такие же, как и все. Большие тоже устраивают бои, мы просто хотим быть на равных, чтобы к нам было соответствующее отношение. У нас есть свое сообщество, мы общаемся между собой. Это как дальнобойщик с дальнобойщиком общается, боксер – с боксером. И я, наверное, все равно склоняюсь к мнению: почему бы не попробовать? Большие же этим занимаются.

Но есть и другая точка зрения – в какой форме это подается. Пиар, хайп – это отдельный момент. Если же рассматривать этот как спорт, то я был бы «за». Если бы была поддержка такого спорта на государственном уровне, а не подпольные бои для хайпа, было бы хорошо. Есть же бадминтон, тяжелая атлетика и много видов спорта для маленьких людей, почему бы и бои не устроить. Понятно, что все это должно проходить под медицинским надзором»,

— заявил он «Газете.Ru».

При этом профессиональные бойцы MMA никаких проблем в подобной истории не видят. Например, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян обратил внимание на бой Хасбуллы и Абдурозика и пошутил, что победитель противостояния должен встретиться в октагоне с Генри Сехудо, завершившим карьеру в прошлом году, а занимающий шестую строчку в рейтинге средневесов главной бойцовской лиги мира англичанин Даррен Тилл выразил готовность заплатить деньги, чтобы увидеть это противостояние.

Вместе с ними бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков также признался, что пристально следит за противостоянием Хасбуллы и Абдурозика, и даже похвалил участников.

«Я слежу за раскруткой этого потенциально возможного мероприятия, потому что интересно, будет оно или нет. Я в это не верил, откровенно говоря, и на самом деле так и есть – просто сделали шоу, а поединка, конечно, никакого не будет. Этично это или нет – под каким углом посмотреть. С одной стороны, блогер, который всю эту историю создает, ведет ее достаточно грамотно и этично, без оскорблений, лишних слов, все очень в рамках. С другой стороны, он показывает, что эти ребята такие же здоровые, как и все остальные. Есть даже такое выражение «безграничные возможности». И то, что они так же живут, развиваются, имеют определенные амбиции, талант. Парень из Таджикистана, несмотря на какие-то ограничения, ведет полноценную жизнь, занимается творчеством, спортом. То же и паренек из Дагестана. История с этим блогом и спортивным противостоянием дала ему определенный толчок, импульс в жизни и возможности, он может деньги зарабатывать. Помню, как скромно и тяжело он начинал, а сейчас он очень активный. И с этим шоу у обоих, определенно, появятся новые возможности – вопрос в том, как они ими распорядятся. Они стали очень популярны, в дальнейшем они смогут зарабатывать на рекламе, в творчестве, может, начнутся подвижки – я вижу в этом плюс.

Я бы это критиковал и скептически к этому относился, если бы там присутствовал какой-то негатив, трешток, что-то непозитивное и несозидательное. Но эта история достаточно безобидная, это интересно организовано, снято, и закончилось очень правильно.

Когда они рассказали и показали, что дружат и уважают друг друга, выступают за дружбу, созидание и спорт. Если же говорить о серьезном противостоянии в этом направлении, мнения, конечно, разделятся. Если у них есть желание этим заниматься, я бы не стал этому противостоять», — сказал Минаков «Газете.Ru».

Кто такие Хасбик и Абдурозик

Для того, чтобы прославиться, не нужно иметь за своими плечами горы добытых кровью и потом золотых медалей, добиваться уникальных достижений или совершать героические поступки. Иногда для этого достаточно просто выделяться среди остального общества, и тому подтверждение дагестанец Хасбулла Магомедов и таджикистанец Абдурозик, о ком говорит немалая часть российского интернет-сообщества.

Россиянин Хасбулла Магомедов и таджикистанец Абдурозик получили известность во многом из-за своего внешнего вида — молодым людям 18 и 17 лет соответственно, но их можно спутать с маленькими детьми. Рост каждого едва достигает одного метра, весят юноши меньше 20 кг каждый, а голос у ребят похож на детский.

Абдурозик сейчас является одним из самых известных людей в Таджикистане. Он родился в селении Пенджикента, что расположено в 240 км к северо-западу от Душанбе, уже в младшие годы ему диагностировали рахит — недуг, свойственный маленьким детям с недостатком кальция и фосфора в организме, из-за чего нарушается формирование костных тканей. В связи с болезнью в школу Абдурозик пошел только в 12 лет, так как до этого педагоги считали, что путь от дома до школы может нести угрозу жизни и здоровью ребенка. Позднее Абдурозик прославился и переехал в столицу Таджикистана. Это произошло после того, как он благодаря своим вокальным способностям познакомился с известным на родине музыкальным исполнителем Бароном.

Сейчас видеоклипы с участием Абдурозика являются вирусными как в Таджикистане, так и в России, и набирают они сотни тысяч просмотров, а некоторые достигают и нескольких миллионов. Обретенная популярность может помочь юноше получить лечение — по итогам медицинских обследований врачи пришли к выводу, что Абдурозик может вырасти еще на 50 см.

Что касается Хасбуллы Магомедова, то он своего диагноза не знает до сих пор. По словам блогера, врачи не могут определить, какая именно болезнь поразила его организм еще в младшие годы. Прославился же Хасбулла совсем недавно благодаря видеороликам развлекательного и юмористического характера в TikTok, где на него подписаны более 50 тысяч пользователей. Сейчас он является одним из самых узнаваемых людей в кавказском регионе: к нему часто подходят прохожие с просьбами об общих фото и просто ради общения на разные темы. В том числе и спортивные — Хасбулла лично знаком с бойцами UFC Зубайрой Тухуговым и Исламом Махачевым, а также Хабибом Нурмагомедовым. Однажды блогер сравнил себя с последним и провозгласил себя «вторым Орлом».

Почему о них сейчас говорит российское интернет-сообщество

Еще в январе этого года Хасбулла Магомедов анонсировал бой с Абдурозиком, упомянув 19-летнего блогера Асхаба Тамаева, который имеет 1,5 млн подписчиков на своем YouTube-канале. Тамаев раскрутил это противостояние и даже провел недавно между ними своеобразную пресс-конференцию, посвященную очной схватке. Планируется, что победитель противостояния якобы получит денежный приз.

Инициатором этой схватки является Хасбулла, который однажды заявил, что готов провести бой с любым, кто весит столько же, сколько и он, а именно — 18 кг. Абдурозик этот вызов принял.

Оба соперника обещают завершить своеобразный поединок по правилам MMA досрочно, уже в первом раунде. В ходе последнего публичного общения лицом к лицу стороны обменялись резкими высказываниями, а впоследствии — для повышения внимания и придания картинке яркости — Хасбулла и вовсе попытался ударить оппонента ногой.

Видеозапись с пресс-конференции стала одной из самых популярных на YouTube-канале блогера Тамаева и набрала за один день почти 7 млн просмотров. Что примечательно, именно видеозаписи с участием Хасбуллы на канале Тамаева и являются наиболее просматриваемыми. Сам бой был запланирован на 18 мая. Впрочем, о результатах на данный момент никому ничего не известно.

Противостояние стало вирусным в интернете и породило массу шуток и мемов. Даже организаторы предполагаемого боя провозгласили его самым ожидаемым в 2021 году.

Бой Хасбуллы Магомедова и Абдурозика сравнивают и с битвой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.

Однако, по словам представителей сообщества маленьких людей, эта история гораздо больше похоже на примитивное шоу, чем на выражение поддержки таким людям, и значительная часть аудитории относится к нему, как к комедийному развлечению вроде боя блогеров Олега Монгола и Кирилла Терешина, более известного по прозвищу «Руки-базуки».