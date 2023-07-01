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Боец UFC вызвал на бой блогера Хасбика

Эквадорский боец UFC Вера бросил вызов российскому блогеру Хасбику

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@hasbulla.hushetskiy/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Эквадорский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марлон Вера бросил вызов популярному российскому блогеру Хасбулле Магомедову, более известному как Хасбик.

«Йоу, мне нужен новый соперник! Давай драться», — написал Марлон в социальных сетях, отметив Хасбика.

30 мая бой Марлона Веры против Генри Сехудо на турнире UFC 292 был отменен из-за травмы американца.

На счету эквадорца 21 победа в 30 поединках смешанных единоборствах (ММА). Сехудо провел 19 боев и одержал 16 побед.

Хасбик пользуется популярностью в мире смешанных единоборств (ММА) уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что Магомедов подписал пятилетнее соглашение с UFC. Сообщалось, что оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

Ранее блогера Хасбика задержали в Дагестане.

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