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Хасбик дал интервью Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с блогером Хасбиком

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@hasbulla.hushetskiy/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского блогера Хасбика (настоящее имя — Хасбулла Магомедов). Анонс опубликован на YouTube-канале Карлсона.

В ролике журналист спрашивает 22-летнего блогера, как он относится к боксеру Майку Тайсону, недавно принявшему Хасбика за ребенка, а также интересуется мнением гостя об американцах.

Блогер вспомнил, что был в США год назад, и отметил, что люди показались ему достойными, он скучает по ним и хотел бы, чтобы во всем мире был мир.

В октябре Хасбик опубликовал в соцсети снимки с ракетой Ирана, которая пробила землю в одном из израильских городов. Он подписал фото: «Welcome to Israel» ( с англ. Добро пожаловать в Израиль. — «Газета.Ru»). Кадр был удален спустя около 10 часов после публикации. Затем блогер написал, что ему нужен «№1 адвокат» в России. Вскоре стало известно, что полиция не проводит никаких проверок после поста с ракетой.

Хасбик в течение нескольких лет пользуется популярностью в мире смешанных единоборств (ММА). Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что Магомедов подписал пятилетнее соглашение с UFC. Сообщалось, что оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

Ранее Трамп 43 раза сказал слово «Россия» в интервью Карлсону.

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