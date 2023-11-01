Хасбик почистил посты в соцсетях после новостей о проверке на антисемитизм

Блогер Хасбик (настоящее имя — Хасбулла Магомедов) удалил из Telegram-канала посты, в которых содержатся признаки антисемитизма и призывы к беспорядкам в Дагестане. Это заметило издание «Афиша Daily».

Сейчас на канале размещены только новостные сводки о ситуации в секторе Газа. При этом остался видеоролик, как в городе Хасавюрт республики Дагестан обыскивают гостиницу, в которой, как утверждается, «заселили евреев». В одном из постов также называют войну между Израилем и Палестиной «нацистско-израильской оккупацией Газы».

Недавно сообщалось, что Генпрокуратура проверит посты Хасбика на экстремизм. Один из подписчиков подал заявление на Магомедова, после того как в его аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилась ссылка на посты в Telegram-каналах c призывами не сдавать квартиры и не возить в своих автомобилях еврейских беженцев и угрозами в отношении администратора отеля «Фламинго» в Хасавюрте за предоставление жилья клиентам из Израиля.

Соответствующие ссылки были размещены блогером в «сторис» без осуждающих комментариев. При этом блогер осудил массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, приуроченные к прибытию рейса из Тель-Авива.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

Ранее сообщалось, что выросло число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы.