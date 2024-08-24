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В Минсельхозе России пожаловались на кадровые проблемы

Глава Минсельхоза Лут: из аграрного сектора ушло 200 тыс. работников в 2023 году

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Shutterstock

В 2023 году из сферы аграрного сектора ушло 200 тысяч человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства сельского хозяйства России Оксану Лут.

По ее словам, всего в России работает около 6 млн человек, в основном это рабочие профессии. Лут обратила внимание, что в аграрной сфере по сравнению с другими отраслями «очень возрастные сотрудники».

Министр считает, что для привлечения работников в аграрный сектор нужно выстроить «цепочку жизненного цикла», которая будет начинаться в сельских школах. Она отметила, что «целевыми детьми» министерства являются жители сельских территорий.

До этого Минсельхоз пообещал фермерам и сельскохозяйственным предприятиям из подвергающихся активным атакам ВСУ приграничных Курской, Брянской и Белгородской областей возможность реструктурировать кредиты.

В ведомстве отметили, что фермеры получат возможность уменьшить ежемесячный платеж или отсрочить погашение основного долга. Финансировать меры по поддержке сельского хозяйства будет Россельхозбанк.

Ранее в Минсельхозе рассказали об экспорте пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне.

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