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Названо число человек, которых могут сократить из-за искуственного интеллекта

Финансист Кричевский заявил о рисках потери сотен тысяч рабочих мест из-за нейросетей

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Пресс-служба Сбера

Количество рабочих мест в мире может сократиться на десятки или даже сотни тысяч из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение в беседе с «Российской газетой» высказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

По его словам, 4 тыс. рабочих мест (оценка банка Goldman Sachs) — это только начало тренда. Кричевский сослался на данные аналитиков, которые допустили сокращение до 25% рабочих мест в ближайшие пять-десять лет. Он уточнил, что в первую очередь нейросети заменят джуниоров в IT, так как учатся кодировке. Также могут начать сокращать дизайнеров и художников, потому что роботы прекрасно генерят нужные по запросу уникальные картинки, добавил эксперт.

«Кроме этого, многие американские гиганты из разных секторов — IBM, Intel, Goldman Sachs, JP Morgan, AMD, Bank of America, Walmart, Amazon, Google — открыто говорят, что приостанавливают найм сотрудников, которых может заменить ИИ. Это потери десятков, если не сотен тысяч рабочих мест», — указал Кричевский.

Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в июле сообщил, что за три месяца пользователи нейросети Kandinsky 2.1, разработанной Сбером, создали более 70 млн уникальных изображений. Среди самых популярных запросов — «Россия», «любовь», «аниме», «кот» и «космос».

Ранее сообщалось, что кибермошенники прибегают к помощи нейросетей.

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