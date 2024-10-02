Ключевые навыки в резюме — как их правильно описать. Советы HR-экспертов с примерами Какие ключевые навыки указывать в резюме, а какие — не стоит: советы профессиональных рекрутеров

«Ключевые навыки» — важный пункт в любом резюме, который позволяет работодателям быстро оценить квалификацию и способности кандидата, а также понять, подходит ли он для конкретной должности. «Газета.Ru» вместе с HR-экспертами подробно разобрала, какие ключевые навыки стоит указывать в резюме и почему, а перечисление каких будет лишним.

Что такое ключевые навыки в резюме

Ключевые навыки — это особые компетенции и способности, которые необходимы для выполнения конкретных задач на рабочем месте, рассказала «Газете.Ru» HR-специалист, психолог и член Российского психологического общества Елена Бачурина.

«Ключевые навыки действительно необходимы в резюме, поскольку именно по ним происходит отбор, причем как вживую, так и с помощью определенных автоматизированных систем. Когда робот отбирает подходящих кандидатов так же, как хороший рекрутер, он обращает внимание, прежде всего на ключевые навыки. Иногда даже не столько на образование или на опыт работы», — пояснила эксперт.

Вместе с тем HR-советник Татьяна Кузнецова отметила в беседе с «Газетой.Ru», что рекрутеры, проверяя ключевые навыки кандидата, в первую очередь обращают внимание, насколько они релевантны для определенной вакансии. По ее словам, на одну и ту же должность или позицию разные работодатели могут искать совершенно разных по характеристикам кандидатов. Все это зависит от внутреннего запроса компании.

«Позиции с одинаковым названием, например, «менеджер», в разных компаниях с точки зрения «начинки» могут быть абсолютно разными должностями. Фактически рекрутер смотрит на то, насколько запросу работодателя релевантны навыки и опыт, которые указаны в резюме. То есть ключевые навыки — это не только сами навыки, но и конкретный опыт, который ищет работодатель в кандидате на позицию», — уточнила она.

Эксперты уточнили, что в целом ключевые навыки делятся на две основные категории: hard skills и soft skills.

Hard skills — это технические или специфические навыки, которые можно измерить и оценить. Их, как правило, приобретают в процессе учебы или профессиональной подготовки. Также они могут быть подтверждены сертификатами или дипломами.

Soft skills — это личные качества и способности, такие как коммуникативность, критическое мышление или самоорганизация. Эти навыки сложнее квалифицировать или оценить, но они также важны для успешной работы в команде и эффективного взаимодействия с коллегами или клиентами.

Soft skills измерить достаточно сложно, но сейчас они также необходимы, как и hard skills, и играют не менее важную роль в работе. Не будем забывать, что коммуникация выстраивает все бизнес-процессы. Елена Бачурина HR-специалист, психолог

Зачем указывать ключевые навыки в резюме

Ключевые навыки в резюме нужны по нескольким причинам, отметила в беседе с «Газетой.R» предприниматель и основатель коммуникационной группы MaxMagic Елена Фоменко.

Чтобы выделиться на фоне других. В условиях высокой конкуренции на рынке труда наличие соответствующих ключевых навыков выделит вашу кандидатуру среди других соискателей.

Чтобы заинтересовать работодателя. Работодатели часто быстро просматривают резюме в поисках конкретных характеристик. Правильно сформулированные ключевые навыки могут привлечь внимание и вызвать интерес.

Чтобы повысить шансы трудоустроиться. Указание ключевых навыков помогает показать, что вы понимаете специфику работы и соответствуете требованиям, изложенным в описании вакансии. Это также демонстрирует вашу квалификацию и уровень профессионализма, что повышает ваши шансы на трудоустройство.

Когда мы говорим о ключевых навыках в резюме, мы подразумеваем именно те навыки, которые показывают, насколько кандидат подходит для определенной должности. <...> Безусловно, именно на этот пункт обращает внимание работодатель, потому что он помогает сэкономить время при оценке кандидата — в этом его суть. Елена Фоменко предприниматель, основатель коммуникационной группы MaxMagic

Категории и виды ключевых навыков: 8 основных терминов

Ключевые навыки можно разделить на две большие категории и шесть видов.

Категории ключевых навыков:

Hard skills. Как уже упоминалось, — это технические навыки, которые можно легко измерить. Например, знание иностранных языков или языков программирования, умение работать со специфическим программным обеспечением или оборудованием и т.д.

Soft skills. Они менее формальны, но не менее важны и включают: способность эффективно общаться с людьми, лидерские или организаторские качества и т.д.

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Виды ключевых навыков:

Специализированные навыки. Некоторые профессии могут требовать особых специализированных навыков. Например, для врачей это может быть знание определенных медицинских процедур, для маркетологов — умение использовать инструменты цифрового маркетинга.

Transferable skills (переносимые навыки). По словам Елены Фоменко, transferable skills — это навыки, которые можно применять в разных профессиях и сферах деятельности.

Digital skills (цифровые навыки) включают в себя все, что связано с использованием цифровых инструментов. Сейчас они становятся все более важными вне зависимости от профессии, отметила Фоменко. К примеру, к таким навыкам относятся: работа с Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SEO, SMM и так далее.

Cognitive skills (когнитивные навыки). «Это навыки мышления, которые включают способности к обучению, анализу, решению проблем и принятию решений», — объяснила Фоменко.

Management skills (организаторские навыки). Такой вид ключевых навыков необходим тем, кто работает на руководящих должностях или управляет проектами и командами.

Language skills (знания иностранных языков). Этот вид ключевых навыков необходим всем, кто планирует работать в международных компаниях или на позициях, связанных с коммуникацией на интернациональном уровне, подчеркнула эксперт.

Организаторские способности, аналитическое мышление, навык самопрезентации — все это показывает, что человек способен приспособиться к новым условиям, например, повышению! Елена Фоменко основатель коммуникационной группы MaxMagic

Как правильно указывать навыки в резюме

Анализируйте вакансии. Перед тем как составить список навыков, внимательно изучите описания вакансий, которые вас интересуют. Включите в резюме именно те, которые чаще всего упоминают рекрутеры.

Структурируйте. Разделите ключевые навыки на категории (hard skills / soft skills) для удобства восприятия.

Будьте конкретными. Приводите конкретные примеры, которые отражают ваш опыт. Например, вместо «знание английского языка», укажите «владение английским языком на уровне C1».

Избегайте излишней саморекламы. Указывайте те навыки, которыми реально обладаете. Скромничать не стоит, но и нарочито преувеличивать свои способности не нужно. Как правило, такая чрезмерность заметна и может вызвать недоверие.

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Какие ключевые навыки не стоит указывать: 6 примеров

Написание резюме — процесс творческий и в то же время ответственный. Важно не только перечислить свои достижения и опыт, но и правильно выбрать навыки, которые будут представлять вас как кандидата. Вместе с тем некоторые навыки в резюме лучше не включать.

1. Общие навыки, не имеющие конкретной ценности

Почему их не стоит указывать

Многие кандидаты склонны оперировать обобщениями: «хорошая организованность», «ответственность» или «умение работать в команде». Хотя эти качества действительно важны, их указание не дает ясного представления о конкретных способностях и опыте.

Ключевые навыки следует описывать не общими словами, а реальными примерами <...> и самое главное — продуктами, то есть, что было создано с помощью ваших ключевых навыков. Работодателю, как бы это ни было прискорбно, в целом интересны не ваши навыки как таковые, а ваша способность использовать их для создания продукта его компании. Елена Бачурина HR-эксперт, психолог

Что следует сделать вместо этого

Лучше конкретизировать, как именно вы проявляли эти навыки на предыдущей работе. Например, вместо простого «хорошая организованность» можно написать «составление и соблюдение графиков для многопроектной работы, что позволило увеличить продуктивность на 30%».

2. Умения, не релевантные для должности

Почему их не стоит указывать

Указание навыков, которые не имеют отношения к желаемой должности, может создать впечатление, что вы не понимаете специфику работы или не умеете выделить свои сильные стороны. Например, если вы претендуете на должность маркетолога, навыки рисования или кулинарии не будут уместными.

Что следует сделать вместо этого

Постарайтесь выделить только те умения, которые непосредственно связаны с позицией. Изучите требования вакансии и адаптируйте свое резюме под них.

3. Слишком общие компьютерные навыки

Почему их не стоит указывать

Фразы вроде «умение работать с ПК» или «опыт работы с Microsoft Office» стали настолько привычными и обыденными, что их указание не привлекает внимание ни работодателей, ни рекрутеров. А в век цифровых технологий такой навык является минимальным стандартом.

Что следует сделать вместо этого

Уточните, какие именно программы и инструменты вы использовали, и как именно вы их применяли. Например: «разработка отчетности в Excel с применением формул и макросов для анализа данных» или «создание контент-планов с помощью Google Docs и Trello».

4. Множество ненужных навыков

Почему их не стоит указывать

Иногда кандидаты пытаются произвести впечатление, указывая множество навыков, но это приводит лишь к перегрузке резюме ненужной информацией. Это может затруднить прочтение и восприятие важных фактов о потенциальном сотруднике.

Не стоит полагать, что если вы как можно больше напишите красивых слов, тем лучше. Это не так, не лучше. Более того, на собеседовании нужно быть готовым ответить за каждое слово в резюме. Профессиональный рекрутер может легко попросить привести пример конкретной ситуации, где вам пришлось проявить тот или иной ключевой навык. Татьяна Кузнецова HR-советник

Что следует сделать вместо этого

Сократите список навыков до наиболее ярких и релевантных. Определите топ-5 или топ-7 ключевых навыков, которые наилучшим образом отражают вашу квалификацию. Кроме того, по словам HR-советника, рекрутер смотрит только на те ключевые навыки, которые соответствуют описанию вакансии.

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5. Бездумно использованные новомодные термины

Почему их не стоит указывать

Если вы упоминаете навыки, которые не можете подтвердить, это может вызвать недоверие у работодателя. Так, HR-эксперт Елена Бачурина обратила внимание, что стоит аккуратнее относиться к новомодным терминам, если вы не понимаете, что именно они означают.

«Многие термины приходят из английской культуры и часто бездумно копируются. Либо кто-то из друзей или, может быть, даже консультантов рекомендует вам включить новомодное слово в резюме. Если вы не понимаете и не проигрываете этот ключевой навык в своей жизни, то, пожалуйста, не нужно его засвечивать в резюме», — объяснила эксперт.

Что следует сделать вместо этого

Указывайте только те навыки, которые вы можете подтвердить, объяснить или продемонстрировать в ходе собеседования. Если вы не уверены, что означает то или иное слово, лучше объясните простым и понятным для вас языком, что именно вы хотите подчеркнуть в личных характеристиках и ключевых навыках.

6. Личные качества, не подкрепленные опытом

Почему их не стоит указывать

Личные качества, такие как «чувство юмора» или «доброжелательность», не имеют универсальной ценности и могут восприниматься как несущественные. Их сложно подтвердить, и они не говорят о вашей профессиональной квалификации.

Что следует сделать вместо этого

Лучше подчеркивать свои личные качества через упоминания опыта работы, где они были проявлены. Например: «наладил коммуникацию с клиентами, что способствовало улучшению оценок обслуживания».

Примеры оформления ключевых навыков в резюме

Обратите внимание, что представленные ниже примеры общие и не включают индивидуальные характеристики, знания и опыт . Когда вы будете писать о ваших ключевых навыках в резюме, старайтесь конкретизировать каждый из них (приводите конкретные примеры и данные, например, «увеличил продажи компании на 60% за II квартал»), чтобы стать более уникальным кандидатом в глазах работодателя.

По словам HR-специалиста Елены Бачуриной, в каждом конкретном случае ключевые навыки будут совершенно разными, даже если профессия или позиция называется одинаково. Одному работодателю нужен, например, управляемый человек на данной позиции, другому — «абсолютно независимая звезда», которая тянет проект самостоятельно.

Важно вглядываться в профиль вакансии, а своим резюме зеркалить потребности работодателя. При этом ничего не придумывайте и не приукрашайте. Елена Бачурина HR-эксперт, психолог

Вот несколько примеров, как можно оформить ключевые навыки для различных позиций.

Менеджер отдела продаж

Hard skills:



Опыт работы с CRM-системами (Salesforce, HubSpot).



Умение проводить анализ рынка и разрабатывать стратегии продаж.

Soft skills:



Результативные навыки переговоров и установления контактов.



Способность мотивировать и обучать сотрудников команды.

Фронтенд-разработчик

Hard skills:



Знание языков программирования (HTML, CSS, JavaScript).



Опыт работы с библиотеками и фреймворками (React, Angular).

Soft skills:



Способность работать в команде и выполнять задачи в условиях высокой нагрузки.



Результативная работа при поиске решений после коммуникации с командой тестировщиков.

Маркетолог

Hard skills:



Знание основ SEO и SEM, опыт работы с Google Analytics и Яндекс.Метрикой.



Навыки ведения SMM-кампаний и разработки контент-стратегий.

Soft skills:



Аналитическое мышление для оценки и интерпретации данных.



Творческий подход к разработке рекламных кампаний и контента.

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Какие ключевые навыки украшают резюме: мнение экспертов

Предприниматель и основатель коммуникационной группы MaxMagic Елена Фоменко рассказала, что чаще всего при рассмотрении ключевых навыков кандидата обращает внимание на эмоциональный интеллект, адаптивность и критическое мышление.

Так, по ее словам, эмоциональный интеллект (EQ) определяет, насколько человек умеет понимать эмоции других людей и контролировать свои.

«Когда мы умеем управлять своими эмоциями, влиять на других, это показывает нашу зрелость, мудрость. Редко кто осознанно выделяет этот навык в резюме, хотя работодатели очень ценят кандидатов с высоким уровнем EQ», — подчеркнула Фоменко.

Адаптивность — тоже важный навык, особенно в современном и стремительно меняющемся мире, уточнила предприниматель.

Адаптивные люди легко обучаются новому, что делает их ценными для компаний. С такими сотрудниками не страшно ничего. Елена Фоменко предприниматель, основатель коммуникационной группы MaxMagic

Наконец, критическое мышление важно при анализе информации, объективной оценке ситуации и умении находить наилучшие решения. Фоменко объяснила, что это навык, который показывает способность справляться со сложными задачами и решать проблемы, а не просто выполнять указания руководителя.

«Дальше уже все зависит от того, на какую должность идет человек и с какими задачами ему придется столкнуться. Исходя из этого, оцениваются уже hard skills кандидата», — заключила предприниматель.

HR-советник Татьяна Кузнецова также добавила, что все ключевые навыки должны быть написаны понятно, лаконично и емко. При этом, по ее мнению, рекрутеров в глобальном плане не привлекают какие-то определенные ключевые навыки.

«Если ключевые навыки и опыт соответствуют техническому заданию рекрутера, то он детально изучит резюме, позвонит и пообщается с кандидатом. Если кандидат не подходит под описание вакансии, то ключевые навыки не сыграют большой роли», — подчеркнула она.

Кроме того, Кузнецова обратила внимание, что у рекрутеров и HR-специалистов есть интересное понятие — «медальное резюме». Это идеально написанное CV от лат. curriculum vitae — то же, что резюме до последней буквы. По словам Кузнецовой, в таком случае рекрутеры понимают, что кандидат, вероятно, часто ищет работу и отточил написание резюме до мельчайших подробностей и деталей. Соответственно, такой кандидат становится ненадежным сотрудником в глазах рекрутеров и работодателей.

У тех сотрудников, которые меняют работу, например, раз в пять лет резюме абсолютно обычное. Важно помнить, что во время собеседования рекрутеры выяснят все интересующие моменты — и ключевые навыки в том числе. Нужно понимать, что главная задача резюме — привлечь внимание [конкретным опытом или портфолио], а дальше быть готовым к собеседованию. Татьяна Кузнецова HR-советник

Также эксперт порекомендовала указывать реальные ключевые навыки и писать «все как есть и без прикрас».

«Рекрутеры не гонятся за уникальностью. Резюме — это не оригинальное сочинение по литературе, а простая адекватная картинка себя: чем вы занимались, за что вы отвечали и что конкретно делали», — заключила HR-советник.