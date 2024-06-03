Эксперты назвали самые востребованные навыки у выпускников вузов

Умение работать в команде и делегировать свои задачи коллегам – это важные навыки для выпускников вузов, наиболее востребованные работодателями, считает программный директор школы IT-профессий Skillfactory «Высшее образование» Алексей Дворецкий. Также в беседе с RT он подчеркнул важность наличия портфолио даже у самых молодых специалистов.

Готовность пробовать что-то новое, быть гибким и подстраиваться под обстоятельства – это тоже полезные качества при работе в современных компаниях, считает Дворецкий. Кроме того, по его мнению, сегодня важно уметь пользоваться в работе инструментами ИИ – к примеру, отдавать им какие-то автоматизируемые задачи.

Чтобы развить эти и другие полезные навыки, студентам важно еще во время учебы начинать работать с разными бизнес-проектами. В том числе они могут устраиваться на стажировки, отметил эксперт. Диплом при трудоустройстве играет важную роль только при наличии хорошего портфолио, подчеркнул Дворецкий.

«В быстро меняющихся сферах, таких как IT, дизайн, маркетинг и других развивающихся отраслях, практические навыки и способность к адаптации могут быть более важны, чем формальное образование», — пояснил он.

Напомним, специалисты также отмечают, что сегодня для работодателей сейчас ключевую роль играют soft skills — надпрофессиональные качества личности, за счет которых человек справляется с трудностями, действует так или иначе в различных ситуациях. Это умение успешно взаимодействовать в команде, адаптироваться к изменениям и эффективно решать проблемы.

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