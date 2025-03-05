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Стало известно, сколько именно работников не хватает на российском рынке труда

Глава Минтруда Котяков: экономике России потребуются 3,1 млн работников
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НСПК

Экономике России в перспективе ближайших пяти лет потребуются дополнительно в общей сложности 3,1 млн работников, спрогнозировал глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет «Российская газета».

Как уточняет издание, в базовом прогнозе ведомства 2022 года указывалось, что нехватка персонала в России составит 2,4 млн работников.

По словам Котякова, бороться с дефицитом кадров власти планируют при помощи повышения престижа рабочих профессий среди молодого поколения. Планируется, что к 2030 году три из четырех опрошенных россиян (или 75% респондентов) скажут, что подобные сферы труда являются нужными и более востребованными по сравнению с другими.

В конце февраля Центробанка сообщил, что напряженность на рынке труда в России перестала нарастать. До этого руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что дефицит кадров в России начнет разрешаться не раньше конца 2020-х годов. В декабре гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева выражала мнение, согласно которому в России не хватает около 1,5 млн рабочих, а к 2030 году дефицит кадров может вырасти до 2 млн человек.

Ранее была названа отрасль занятости в России с нехваткой кадров.

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