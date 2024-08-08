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«Близки к антирекорду»: раскрыта причина падения рождаемости в России

Обозреватель «Царьграда» Банишевская: Россия близка к антирекорду рождаемости

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Shutterstock

В прошлом году в России зафиксировали исторический минимум рождаемости за последнюю четверть века. Зарегистрировано было 1,265 млн младенцев, рождаемость упала до рекордно низкого уровня – по этому показателю страна близка к антирекорду, считает обозреватель Tsargrad.tv Юлия Банишевская. Главной причиной такой ситуации она назвала жилищные проблемы современных россиян.

По словам Банишевской, сегодня суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,41 ребенка на одну женщину, что близко к антирекорду.

«Это минимум за последние два десятилетия. Хуже было только в трагические 90-е, когда на фоне «демографической ямы» показатель скатился до 1,16. Антирекорд пока не побит, но мы к этому очень близки», — пояснила она.

Корень зла, по мнению эксперта, кроется в том, что рождение детей напрямую связано с решением жилищного вопроса, причем чем больше в семье детей, тем больше должна быть площадь квартиры. Решить эту проблему можно лишь масштабными мерами, которые сегодня уже реализуются в отдельных регионах, убеждена Банишевская. В качестве примера она привела республику Коми, где за отказ пациенток от аборта медработникам платят по 5 тыс. рублей, за доведение до родов – по 25 тыс. рублей.

«Теперь врачу-гинекологу выгоднее убедить женщину родить, чем по-быстрому избавиться от ребенка в погоне за прибылью», — подчеркнула эксперт, добавив, что пособие для беременных в республике также увеличили до 10 тыс. рублей.

Переломить ситуацию с рождаемостью быстро не получится – небольшой прирост прогнозируется на будущий год, а для более значимых перемен потребуются десятилетия, считает специалист. К 2045 году, по ее словам, ожидается увеличение коэффициента рождаемости до 1,66 ребенка на женщину.

Ранее стало известно, что коэффициент рождаемости станет критерием оценки работы глав регионов.

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